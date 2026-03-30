“Os que mais queriam matar Jesus eram os religiosos”, diz padre Júlio Lancellotti

Uma declaração do padre Júlio Lancellotti voltou a repercutir nas redes sociais após ser compartilhada por perfis digitais. Durante participação em um podcast, o religioso fez uma reflexão sobre o contexto histórico da época de Jesus, o que gerou diferentes reações entre internautas.

Na fala, Lancellotti afirmou que, naquele período, “os que mais queriam matar Jesus eram os religiosos e o ‘povo de bem’”. Ele também destacou que outros grupos sociais não estariam entre os principais responsáveis pelas perseguições.

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O trecho foi publicado pelo perfil “noticiapronta” e rapidamente passou a circular nas redes, ampliando o alcance da declaração.

Conhecido por sua atuação junto à população em situação de rua em São Paulo, o padre frequentemente participa de debates públicos sobre temas sociais e religiosos.