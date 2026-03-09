09/03/2026
Oscar 2026: Veja a lista de vencedores e os destaques da noite

Cerimônia foi marcada por discursos históricos e renovação. Veja a lista oficial de quem levou o Oscar para casa nesta noite de domingo.

A cerimônia do Oscar 2026, realizada na noite deste domingo (8), consagrou grandes nomes do cinema e trouxe reviravoltas que agitaram as redes sociais. Se você perdeu a premiação, reunimos aqui os Oscar 2026 vencedores e os momentos mais marcantes da festa em Hollywood.

A grande surpresa da noite ficou por conta da vitória emocionante de Michael B. Jordan, que levou a estatueta de Melhor Ator, desbancando favoritos e consolidando sua carreira em papéis dramáticos.

Michael B. Jordan vence Melhor Ator no Oscar 2026.

Foto: Reprodução/Academia

Os grandes campeões da noite

A disputa estava acirrada, mas a Academia fez suas escolhas. O drama “Pecadores” (Sinners) saiu como um dos grandes vitoriosos, levando prêmios técnicos e de atuação. Já na categoria de Melhor Atriz, Rose Byrne emocionou a todos com seu discurso de agradecimento.

Lista completa: Oscar 2026 Vencedores

Confira abaixo quem levou a estatueta dourada nas principais categorias:

  • Melhor Filme: Pecadores (Sinners)

  • Melhor Direção: Ryan Coogler (Pecadores)

  • Melhor Ator: Michael B. Jordan (Pecadores)

  • Melhor Atriz: Rose Byrne (Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria)

  • Melhor Ator Coadjuvante: Benicio del Toro (Uma Batalha Após a Outra)

  • Melhor Atriz Coadjuvante: Amy Madigan (A Hora do Mal)

Destaques e polêmicas

Além da entrega dos prêmios, a noite foi marcada por protestos silenciosos no tapete vermelho e homenagens póstumas que levaram a plateia às lágrimas.

A vitória de “Pecadores” confirma a tendência da Academia em premiar filmes que misturam tensão psicológica com narrativas sociais profundas. Para os cinéfilos, a lista dos Oscar 2026 vencedores reflete um ano de renovação para a indústria.

