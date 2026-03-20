Outono começa com calor e chance de temporais pontuais no Acre, diz Friale

O outono de 2026 mal começou e já chega com cara de verão no Acre. Apesar da mudança de estação, o primeiro fim de semana será marcado por calor, tempo abafado e chuvas rápidas – algumas delas podendo ser intensas e acompanhadas de raios.

De acordo com o pesquisador climático Davi Friale, o tempo quente, porém moderadamente ventilado, com sol, nuvens e chuvas pontuais, em geral passageiras, vai predominar no Acre. Ainda assim, ele alerta: “Há média probabilidade de chuvas fortes, com raios e rajadas moderadas de vento, de forma pontual, principalmente entre domingo (22) e segunda-feira (23)”. As informações estão no site O Tempo Aqui.

O outono começou oficialmente às 9h45 desta sexta-feira (20), horário de Rio Branco, momento em que ocorreu o equinócio – fenômeno em que “o dia e a noite têm a mesma duração, de 12 horas, em todos os lugares do mundo”, ainda conforme Friale. Com a nova estação, os dias passam a ficar gradualmente mais curtos, enquanto as noites se tornam mais longas em todo o hemisfério sul. No entanto, na prática, o calor ainda deve predominar nos próximos dias.

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As temperaturas máximas devem variar entre 31°C e 34°C, podendo ultrapassar esse patamar em alguns pontos, dependendo da nebulosidade. Já as mínimas devem ficar entre 21°C e 24°C em todo o estado.

Os ventos sopram, em geral, do norte, com variações de noroeste e nordeste, mas podem mudar de direção entre domingo e segunda-feira. Mesmo com a possibilidade de pancadas mais fortes, o cenário não indica risco imediato para os rios.