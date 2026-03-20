20/03/2026
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Outono começa com calor e chance de temporais pontuais no Acre, diz Friale

Previsões apontam para dias quentes, ventilados e com pancadas de chuvas isoladas, mas que podem vir com raios e ventos

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Previsão é de predomínio de sol entre nuvens, calor intenso e possibilidade de pancadas rápidas e isoladas de chuva/Foto: Juan Diaz
De acordo com o pesquisador climático Davi Friale, o tempo quente, porém moderadamente ventilado, com sol, nuvens e chuvas pontuais, em geral passageiras, vai predominar no Acre. — Foto: Juan Diaz

O outono de 2026 mal começou e já chega com cara de verão no Acre. Apesar da mudança de estação, o primeiro fim de semana será marcado por calor, tempo abafado e chuvas rápidas – algumas delas podendo ser intensas e acompanhadas de raios.

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De acordo com o pesquisador climático Davi Friale, o tempo quente, porém moderadamente ventilado, com sol, nuvens e chuvas pontuais, em geral passageiras, vai predominar no Acre. Ainda assim, ele alerta: “Há média probabilidade de chuvas fortes, com raios e rajadas moderadas de vento, de forma pontual, principalmente entre domingo (22) e segunda-feira (23)”. As informações estão no site O Tempo Aqui.

O outono começou oficialmente às 9h45 desta sexta-feira (20), horário de Rio Branco, momento em que ocorreu o equinócio – fenômeno em que “o dia e a noite têm a mesma duração, de 12 horas, em todos os lugares do mundo”, ainda conforme Friale.  Com a nova estação, os dias passam a ficar gradualmente mais curtos, enquanto as noites se tornam mais longas em todo o hemisfério sul. No entanto, na prática, o calor ainda deve predominar nos próximos dias.

LEIA TAMBÉM: Davi Friale prevê tempo nesta sexta-feira quente e com sol na chegada do outono

As temperaturas máximas devem variar entre 31°C e 34°C, podendo ultrapassar esse patamar em alguns pontos, dependendo da nebulosidade. Já as mínimas devem ficar entre 21°C e 24°C em todo o estado.

Os ventos sopram, em geral, do norte, com variações de noroeste e nordeste, mas podem mudar de direção entre domingo e segunda-feira. Mesmo com a possibilidade de pancadas mais fortes, o cenário não indica risco imediato para os rios.

“Não há motivos para preocupações alarmantes quanto ao nível dos principais rios do estado, tendo em vista as chuvas abaixo da média dos últimos sete dias”, destacou o pesquisador.

 

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