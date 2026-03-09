Paciente com fratura é retirado de área de difícil acesso em operação conjunta no Acre

Uma operação conjunta realizada por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) resultou no resgate de um paciente com fratura na região do Rio Juruá-Mirim, em área de difícil acesso no interior do Acre.

O resgate foi realizado após a equipe médica receber o chamado para atender um homem vítima de trauma na tíbia. De acordo com Giliard Santos, gerente de enfermagem do Samu na região do Juruá, a vítima foi localizada em uma comunidade da região e transportada de helicóptero até Cruzeiro do Sul.

“Recebemos o chamado ontem e hoje foi possível fazer o resgate do paciente. Foi um voo tranquilo, sem intercorrências, e o paciente estava lúcido e orientado. Agora iremos encaminhá-lo para a ortopedia do Juruá para continuidade do tratamento”, explicou.

Segundo ele, apesar de não ser considerado um caso extremamente grave, o atendimento aéreo foi necessário devido à dificuldade de acesso ao local.

“O resgate foi realizado porque é uma área de difícil acesso. Se fosse por via fluvial, levaria mais de 15 horas para chegar até o hospital em Cruzeiro do Sul”, destacou.

Após a chegada à cidade, o paciente foi encaminhado para avaliação médica especializada, onde deve realizar exames de imagem e possivelmente passar por procedimento cirúrgico.

O comandante do Ciopaer, Nayck Trindade, explicou que o deslocamento da aeronave até a comunidade levou cerca de 25 minutos.

“Se o deslocamento fosse por barco, levaria entre 9 e 10 horas. Após a decolagem da aeronave, conseguimos chegar ao local em aproximadamente 25 minutos e realizar o resgate com sucesso”, afirmou.

De acordo com o comandante, antes de cada missão é feito um planejamento detalhado para garantir a segurança da operação.

“A aviação não admite erros. Por isso fazemos todo um planejamento com base nas informações repassadas pela regulação do Samu, para que possamos chegar ao local o mais rápido possível e prestar o atendimento necessário”, explicou.

O helicóptero utilizado na operação atende toda a região do Juruá e também áreas próximas do estado do Amazonas, sendo considerado essencial para o atendimento de emergências em localidades isoladas.

“Essa estrutura permite que possamos realizar resgates em qualquer lugar do estado. É um trabalho que envolve a Sejusp, o Sesacre e o Governo do Estado, que garante os meios necessários para essas operações”, concluiu o comandante.