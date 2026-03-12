12/03/2026
ContilPop
SBT emite nota oficial sobre declarações de Ratinho envolvendo Erika Hilton
“Não tem o sangue dele”: Milena revolta a web ao debochar da filha de Cowboy no BBB 26
“Não é mulher”: Veja a declaração polêmica de Ratinho sobre Erika Hilton
Milena do BBB 26 revela que mandou mensagens para Virginia Fonseca pedindo emprego
Melody e Ulisses DJ são vistos juntos em meio a polêmicas do passado do artista
Jessica Sutta e Carmit Bachar reagem à exclusão do retorno do Pussycat Dolls
Pedro Pascal é criticado nas redes sociais por suposto affair com Rafael Olarra
Defesa de Márcia Maga Nepomuceno, mãe do rapper Oruam, contesta pedido de prisão
Participante de BBB é expulsa após insultos racistas contra colega; veja o vídeo
Tragédia Mamonas Assassinas: saiba detalhes de como o corpo de Dinho foi encontrado

Pacientes perdem a visão após cirurgia de catarata em clínica

Onze pacientes perdem o globo ocular após mutirão de cirurgias em Salvador; clínica está fechada.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Foto: Redes sociais

O cenário de pesadelo para pacientes que buscavam recuperar a visão em Salvador ganhou um novo e trágico capítulo nesta quinta-feira (12/03). Subiu para onze o número de pessoas que perderam a visão de um dos olhos após passarem por uma cirurgia de catarata na clínica particular Clivan.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou que as vítimas sofreram infecções graves, resultando na necessidade de evisceração ocular a retirada da parte interna do globo ocular.

Ao todo, 26 pessoas realizaram o procedimento na mesma sala no dia 26 de fevereiro. Todos os pacientes estão sendo acompanhados no Hospital Geral do Estado (HGE) e no Hospital Santa Luzia, sem qualquer previsão de alta médica.

Reabilitação e interdição

O caso, que chocou a capital baiana, mobilizou equipes multiprofissionais. Após a estabilização clínica, os onze pacientes serão encaminhados ao Instituto dos Cegos da Bahia para reabilitação com psicólogos e especialistas.

A clínica Clivan permanece interditada pela Vigilância Sanitária e teve seu contrato com a Prefeitura de Salvador suspenso por tempo indeterminado.

Vigilância Sanitária investiga possível contaminação de insumos ou instrumentos cirúrgicos na clínica Clivan | Foto: Divulgação/SMS

O que dizem os envolvidos

O oftalmologista responsável, que atua desde 2013, afirmou sob anonimato que nunca vivenciou algo semelhante e suspeita de contaminação externa em algum insumo.

Posicionamento da Clínica: Em nota, a Clínica de Oftalmologia Clivan reiterou que:

  • Segue rigorosamente todos os protocolos de biossegurança e normas médicas.

  • Realiza mais de 8 mil cirurgias anuais com histórico sólido de segurança.

  • Considera o episódio “pontual” e mantém o acompanhamento humanizado das vítimas.

  • Confia nos seus profissionais e aguarda o resultado das investigações técnicas.

A investigação da Vigilância Sanitária será crucial para determinar se houve falha na esterilização dos instrumentos ou se o problema originou-se em lotes de medicamentos e colírios utilizados no mutirão de cirurgias.

Fonte: g1

Dirigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.