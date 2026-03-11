11/03/2026
ContilPop
Pai de Melody expõe agressão da ex e prejuízo de R$ 300 mil em carro
Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios no Oscar 2026
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26
Virginia Fonseca e Ana Castela se envolvem em polêmica por causa de maquiagem

Pai de jovem indiciado por estupro coletivo e ex-subsecretário desaparece no RJ

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
pai-de-jovem-indiciado-por-estupro-coletivo-e-ex-subsecretario-desaparece-no-rj

Atenção: a matéria a seguir traz relatos sensíveis de agressão e abuso sexual e pode ocasionar gatilhos sobre estupro, violência contra a mulher e violência doméstica. Caso você seja vítima deste tipo de violência, ou conheça alguém que passe ou já passou por isso, procure ajuda e denuncie. Ligue para o 180.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Uma situação inesperada aconteceu nas últimas horas em torno do caso de estupro coletivo ocorrido em Copacabana. José Carlos Costa Simonin, pai de um dos jovens indiciados pelo crime e ex-subsecretário do governo do Rio de Janeiro, estaria desaparecido após passar por uma “tempestade” na família, afirmou a mulher dele.

A situação foi confirmada ao jornal O Globo pela esposa, mãe de Vitor Hugo Oliveira Simonin, um dos acusados, na última terça-feira (10/3). Segundo os alertas repassados à base do Segurança Presente, José Carlos foi visto pela última vez pelas ruas de Copacabana, na Zona Sul carioca.

Veja as fotos

Reprodução
Jovem acusado de estupro coletivo no RJReprodução
Reprodução
Polícia do RJ procura por 4 jovens suspeitos de estupro coletivo contra adolescente de 17 anosReprodução
Divulgação: Polícia Civil do Rio de Janeiro
Polícia do RJ procura por 4 jovens suspeitos de estupro coletivo contra adolescente de 17 anosDivulgação: Polícia Civil do Rio de Janeiro

Leia Também

Atriz afirma ter sido intimidada por ex-subsecretário, pai de acusado de estupro coletivo no Rio
Notícias

Atriz afirma ter sido intimidada por ex-subsecretário, pai de acusado de estupro coletivo no Rio

Avó relata estado de adolescente após estupro e diz que suspeito intimidou família: “Apavorada”
Notícias

Avó relata estado de adolescente após estupro e diz que suspeito intimidou família: “Apavorada”

Após estupro coletivo, vídeo no elevador vem à tona: “A mãe de alguém teve que chorar”
Notícias

Após estupro coletivo, vídeo no elevador vem à tona: “A mãe de alguém teve que chorar”

Adolescente foragido em caso de estupro coletivo se entrega à polícia no RJ
Notícias

Adolescente foragido em caso de estupro coletivo se entrega à polícia no RJ

A família relatou que ele se encontra desorientado e estaria enfrentando um surto, pedindo que qualquer pessoa com informações entre em contato imediatamente. “Meu marido sumiu. Estamos contando com a ajuda de amigos para localizá-lo”, declarou a mulher.

O desaparecimento de Simonin acontece no olho do furacão, já que, há uma semana, no dia 3 de março, ele foi exonerado do cargo de subsecretário de Governança, Compliance e Gestão Administrativa do estado. A demissão ocorreu no rastro da enorme repercussão do crime envolvendo seu filho de 18 anos.

Vitor Hugo Oliveira Simonin e outros três rapazes foram formalmente indiciados pela 12ª Delegacia de Polícia pelo estupro qualificado de uma adolescente de 17 anos, ocorrido no final de janeiro. José Carlos chegou a protagonizar recentemente um ataque nas redes sociais contra Rodrigo Mondego, advogado da vítima, chamando-o de “vagabundo” e acusando-o de querer “cinco minutos de fama”.

Em resposta às ofensas, a defesa da jovem não recuou e informou que avalia denunciar Simonin por coação no curso do processo, devido à clara tentativa de intimidação.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.