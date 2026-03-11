Pai de jovem indiciado por estupro coletivo e ex-subsecretário desaparece no RJ

Atenção: a matéria a seguir traz relatos sensíveis de agressão e abuso sexual e pode ocasionar gatilhos sobre estupro, violência contra a mulher e violência doméstica. Caso você seja vítima deste tipo de violência, ou conheça alguém que passe ou já passou por isso, procure ajuda e denuncie. Ligue para o 180.

Uma situação inesperada aconteceu nas últimas horas em torno do caso de estupro coletivo ocorrido em Copacabana. José Carlos Costa Simonin, pai de um dos jovens indiciados pelo crime e ex-subsecretário do governo do Rio de Janeiro, estaria desaparecido após passar por uma “tempestade” na família, afirmou a mulher dele.

A situação foi confirmada ao jornal O Globo pela esposa, mãe de Vitor Hugo Oliveira Simonin, um dos acusados, na última terça-feira (10/3). Segundo os alertas repassados à base do Segurança Presente, José Carlos foi visto pela última vez pelas ruas de Copacabana, na Zona Sul carioca.

A família relatou que ele se encontra desorientado e estaria enfrentando um surto, pedindo que qualquer pessoa com informações entre em contato imediatamente. “Meu marido sumiu. Estamos contando com a ajuda de amigos para localizá-lo”, declarou a mulher.

O desaparecimento de Simonin acontece no olho do furacão, já que, há uma semana, no dia 3 de março, ele foi exonerado do cargo de subsecretário de Governança, Compliance e Gestão Administrativa do estado. A demissão ocorreu no rastro da enorme repercussão do crime envolvendo seu filho de 18 anos.

Vitor Hugo Oliveira Simonin e outros três rapazes foram formalmente indiciados pela 12ª Delegacia de Polícia pelo estupro qualificado de uma adolescente de 17 anos, ocorrido no final de janeiro. José Carlos chegou a protagonizar recentemente um ataque nas redes sociais contra Rodrigo Mondego, advogado da vítima, chamando-o de “vagabundo” e acusando-o de querer “cinco minutos de fama”.

Em resposta às ofensas, a defesa da jovem não recuou e informou que avalia denunciar Simonin por coação no curso do processo, devido à clara tentativa de intimidação.