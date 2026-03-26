Pai é indiciado por estupro após enviar mensagens à filha sobre o crime

Uma jovem de 26 anos denunciou ter sido estuprada pelo próprio pai após receber mensagens e áudios em que ele menciona o crime. O caso ocorreu em Araruama, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, e foi divulgado pelo g1.

O homem foi indiciado pela Polícia Civil no último dia 18, e a Justiça determinou a prisão.

De acordo com o relato da vítima, o abuso aconteceu em fevereiro, após ela ingerir bebida alcoólica e medicação antidepressiva, o que a deixou sem plena consciência.

A jovem afirmou à polícia que se lembra apenas de momentos antes do ocorrido, quando o pai teria se aproximado enquanto ela estava de toalha. Segundo o depoimento, ela tentou impedir a aproximação e disse que iria se deitar por estar passando mal.

Após esse momento, ela relata não se lembrar de mais nada.

Nos dias seguintes, a vítima disse ter ficado em dúvida sobre o que havia acontecido. A confirmação veio semanas depois, quando passou a receber mensagens e áudios do pai com teor sexual, nos quais ele faz referência direta ao episódio.

A investigação segue em andamento e deve incluir a análise dos áudios enviados pelo suspeito, além de outros elementos que possam comprovar a materialidade do crime e a autoria.

A polícia também avalia o contexto em que a vítima estava no momento do ocorrido, especialmente o estado de vulnerabilidade causado pela combinação de álcool e medicação, fator que pode agravar a responsabilização penal.

O caso foi registrado na delegacia responsável pela área, que solicitou medidas protetivas de urgência para garantir a segurança da vítima, incluindo o afastamento do investigado e a proibição de qualquer tipo de contato.

A jovem permanece sob acompanhamento familiar e relatou abalo emocional após o episódio. Segundo o depoimento, ela enfrenta dificuldades para dormir e ainda lida com os impactos psicológicos do caso.

As autoridades seguem em busca do suspeito para cumprimento do mandado de prisão.

Com informações do g1