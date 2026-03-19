Pai questiona prefeito e cobra contratação de mediadores durante reunião em Sena Madureira

A reunião entre mães e pais atípicos e representantes da Prefeitura de Sena Madureira, realizada nesta quinta-feira (19), foi marcada por momentos de forte cobrança. Um dos pais presentes rebateu diretamente o prefeito Gerlen Diniz e questionou a postura da gestão diante da falta de mediadores nas escolas da rede municipal.

Durante sua fala, ele destacou que a resistência em ampliar o número de profissionais tem impactado diretamente o desenvolvimento das crianças. Segundo o pai, são as famílias que convivem diariamente com a realidade dos filhos e, por isso, conhecem de perto as dificuldades enfrentadas no ambiente escolar. O questionamento também se estendeu à utilização dos recursos públicos. O pai citou valores disponíveis do Fundeb e cobrou explicações sobre a ausência de investimentos na contratação de mediadores, mesmo diante da demanda crescente apresentada pelas famílias.

LEIA TAMBÉM: Mães e pais atípicos fecham BR-364 em protesto à falta de mediadores

A fala ocorreu em meio a um cenário de insatisfação generalizada, com pais e responsáveis relatando dificuldades para garantir o acompanhamento adequado dos alunos com necessidades específicas. A cobrança reforça a pressão sobre a gestão municipal por soluções imediatas na área da educação inclusiva.

Em tom firme, o pai fez um apelo direto durante a reunião:

“Ninguém conhece mais a realidade dos nossos filhos do que nós, pais. Se estamos aqui pedindo mediadores, é porque sabemos da necessidade. Nossos filhos estão ficando para trás, enquanto outras crianças avançam no aprendizado. Isso não é justo. Durante a campanha, ouvimos promessas de atenção à educação, então por que agora essa resistência? Se existem recursos do Fundeb, cerca de R$ 3,7 milhões, por que não investir na contratação desses profissionais? O que estamos pedindo aqui é respeito e oportunidade para os nossos filhos aprenderem com dignidade.”

O episódio evidencia o aumento da pressão popular sobre o poder público, especialmente diante da cobrança por cumprimento de promessas e aplicação efetiva dos recursos destinados à educação.