Um homem, de 32 anos, foi preso após sequestrar a filha de 2 anos e ameaçar atear fogo na menina para intimidar a ex-mulher, em Hortolândia, no interior de São Paulo, na segunda-feira (2/3). A criança estava encharcada de etanol quando foi resgatada por policiais militares.

Gravações da câmera corporal de um dos agentes envolvidos na ocorrência mostram a perseguição ao homem em uma estrada de terra que liga Hortolândia ao município de Sumaré. Também é possível observar o momento em que o policial retira a criança de dentro do veículo, que capotou durante a fuga, e prende o criminoso.

Segundo informações da corporação, a mãe da menina procurou uma base da PM relatando que a filha havia sido levada pelo ex-marido. A mulher também apresentou áudios com ameaças enviadas pelo homem.

Com as informações, as equipes iniciaram um cerco estratégico e identificaram o veículo. Ao perceber a aproximação das viaturas, o condutor tentou fugir, mas perdeu a direção e capotou. Após o acidente, os policiais ouviram o choro da menina e quebraram o vidro traseiro para retirá-la do veículo.

O homem, a menina e o carro estavam encharcados de etanol. Segundo a polícia, o suspeito derramou o combustível propositalmente com a intenção de causar o incêndio com o veículo ainda em movimento.

A criança foi socorrida com um ferimento na perna e encaminhada à UPA Amanda, onde recebeu atendimento médico. Em seguida, ela foi devolvida à mãe. Já o criminoso foi detido e conduzido ao Plantão Policial de Sumaré, onde a autoridade ratificou a prisão em flagrante.

Veja o vídeo: