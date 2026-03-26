26/03/2026
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Pais denunciam merenda com alimentos supostamente cancerígenos em Sena

Além da ausência de alimentos básicos como carne, frango e frutas, estariam sendo servidos produtos industrializados

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Os pais demonstram preocupação com possíveis impactos à saúde dos estudantesOs pais demonstram preocupação com possíveis impactos à saúde dos estudantes
Os pais demonstram preocupação com possíveis impactos à saúde dos estudantes | Foto: Criada em IA

A qualidade da merenda escolar nas escolas municipais de Sena Madureira tem gerado revolta entre pais de alunos, que decidiram procurar o Ministério Público para denunciar a situação.

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Segundo relatos encaminhados à reportagem, além da ausência de alimentos básicos como carne, frango e frutas, estariam sendo servidos produtos industrializados, como conservas enlatadas, considerados inadequados para o consumo frequente por crianças.

Os pais demonstram preocupação com possíveis impactos à saúde dos estudantes e cobram mudanças urgentes no cardápio. “Nossos filhos precisam de uma alimentação de qualidade, não de produtos que possam trazer riscos”, relatou um dos responsáveis.

O assunto também ganhou destaque na Câmara Municipal. Durante sessão recente, os vereadores Maycon Moreira e Lays Mayra, ambos do PSD, criticaram a qualidade da merenda oferecida e pediram providências do poder público. Os parlamentares defenderam a inclusão de alimentos mais nutritivos e adequados à faixa etária dos alunos.

Diante da repercussão, os pais afirmam que irão formalizar a denúncia junto ao Ministério Público, solicitando fiscalização e medidas para garantir uma alimentação mais saudável nas unidades de ensino.

A situação reacende o debate sobre a responsabilidade do poder público na oferta de merenda escolar de qualidade, considerada essencial para o desenvolvimento físico e intelectual das crianças, especialmente em municípios onde, para muitos alunos, essa é a principal refeição do dia.

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