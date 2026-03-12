Palestra sobre inclusão e neurodivergência abre inscrições gratuitas em Rio Branco

Estão abertas as inscrições para a palestra “Inclusão na prática: como interagir com pessoas com deficiências e/ou neurodivergentes”, que será realizada no dia 28 de março, na Usina de Arte João Donato, em Rio Branco. A atividade integra a programação do projeto Sarau das Moças e tem participação gratuita.

O encontro será mediado pela pedagoga Narjara Saab Martins da Silva, especialista em Metodologia do Ensino, com pesquisa em Andragogia, além de formação em Educação Especial e Inclusiva e Neuropsicopedagogia. A proposta é discutir formas práticas de interação com pessoas com deficiência, transtornos do neurodesenvolvimento e dificuldades de aprendizagem.

A programação inclui uma exposição teórica seguida de roda de conversa, com análise de situações reais apresentadas em vídeo. A iniciativa busca estimular reflexões sobre respeito, acessibilidade e inclusão em diferentes espaços sociais, como escolas, ambientes de trabalho e eventos culturais.

Entre os temas abordados estão o Estatuto da Pessoa com Deficiência e conceitos fundamentais sobre deficiência física, auditiva e visual. Também serão discutidos transtornos do neurodesenvolvimento e de aprendizagem, como Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, Transtorno do Espectro Autista, Transtorno Opositivo Desafiador, ansiedade, dislexia, discalculia e disgrafia.

De acordo com a organização, a palestra terá duração de duas horas e será aberta a todos os públicos. Ao todo, serão disponibilizadas 30 vagas, e os participantes selecionados receberão certificado digital.

As inscrições podem ser feitas entre os dias 12 e 23 de março. O resultado dos selecionados será divulgado no dia 25 de março no perfil oficial do projeto nas redes sociais.

O Sarau das Moças é realizado pela Fundação de Cultura Elias Mansour por meio do Fundo Estadual de Cultura. A produção é de Narjara Saab em parceria com o coletivo Moças do Samba e a Acreativa Produções, com apoio da Usina de Arte João Donato.