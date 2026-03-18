18/03/2026
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Palmeiras x Botafogo onde assistir e prováveis escalações (18)

Não vai passar na TV aberta! Confira os canais oficiais para assistir ao clássico no Allianz Parque e veja a lista de desfalques do seu time.

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Bola no gramado do Allianz Parque se preparando para Palmeiras x Botafogo pelo Brasileirão.
Foto: Divulgação

A rodada do Campeonato Brasileiro reserva um confronto de gigantes para a noite desta quarta-feira (18). A partir das 19h (horário de Brasília), a bola rola no Allianz Parque para um duelo que promete muita emoção, e a principal dúvida dos torcedores que querem acompanhar o jogo é sobre palmeiras x botafogo onde assistir e como os times vão a campo.

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O ContilNet preparou o guia definitivo para este jogaço. Confira os canais que farão a transmissão ao vivo na TV fechada, a longa lista de desfalques que obriga os técnicos a mexerem em suas equipes e a arbitragem completa designada para a partida.

📺 Horário e onde assistir ao vivo hoje

O clássico nacional não terá transmissão na TV aberta. O torcedor que quiser acompanhar todos os lances direto do Allianz Parque terá duas opções na TV por assinatura:

  • Horário: 19h (de Brasília).

  • Local: Allianz Parque, São Paulo (SP).

  • Transmissão: SporTV (TV fechada) e Premiere (sistema de pay-per-view para todo o Brasil).

📋 Prováveis Escalações: Dúvidas no Verdão e baixas no Fogão

As duas comissões técnicas têm problemas para montar o 11 inicial desta noite. Entre lesões físicas e suspensões, as escalações prometem surpresas.

A situação do Palmeiras: Jogando em casa, o Verdão não poderá contar com Paulinho, que está na fase final do seu recondicionamento físico. Além dele, o zagueiro Murilo e o atacante Vitor Roque ainda são considerados dúvidas, mas a tendência é que ambos entrem em campo.

  • O provável time: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs (Murilo) e Arthur (Piquerez); Emiliano Martínez (Marlon Freitas), Lucas Evangelista (Andreas Pereira), Maurício e Allan (Arias); Flaco López e Vitor Roque (Sosa).

A situação do Botafogo: Pelo lado do Glorioso, a dor de cabeça é ainda maior. O técnico não poderá contar com uma lista extensa de lesionados: Santi Rodríguez, Chris Ramos, Marçal e Kaio Pantelão estão no departamento médico. Para piorar, Barboza e Allan cumprem suspensão e também estão fora do duelo.

O provável time: Raúl; Vitinho, Ponte, Bastos e Alex Telles; Danilo, Edenilson e Medina; Barrera, Arthur Cabral e Matheus Martins (Júnior Santos).

⚖️ Arbitragem do Jogo

A CBF escalou uma equipe experiente para comandar o apito neste confronto de alto nível:

  • Árbitro Principal: Rafael Rodrigo Klein (RS)

  • Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Michael Stanislau (RS)

  • Árbitro de Vídeo (VAR): Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Por: Redação ContilNet

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