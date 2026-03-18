O Allianz Parque volta a ser o centro das atenções do futebol nacional nesta quarta-feira (18/03). Palmeiras x Botafogo onde assistir ao vivo escalações é o termo mais buscado pelos torcedores para o confronto das 19h, válido pela 7ª rodada da Série A.

Enquanto o Verdão caça o topo da tabela, o Glorioso tenta estancar uma crise que já custou a eliminação na Libertadores e uma goleada no clássico.

Com 13 pontos, o time de Abel Ferreira precisa vencer e torcer por um tropeço do São Paulo para assumir a ponta. Já o Botafogo, sob o comando de Martín Anselmi, busca desesperadamente a reabilitação para acalmar os ânimos da torcida.

Retornos de peso no Verdão

A grande novidade na Academia de Futebol é a recuperação avançada do zagueiro Murilo e do atacante Vitor Roque. Ambos treinaram com o grupo e vivem a expectativa de serem relacionados. Por outro lado, o desgaste físico preocupa Abel, que monitora de perto as condições de atletas como Andreas Pereira e Piquerez.

Com informações de CNN Brasil.jogo

Provável escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs (Murilo) e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias, Allan (Vitor Roque) e Mauricio; Flaco López.

Botafogo pressionado e desfalcado

O clima em General Severiano é de tensão. Além da pressão por resultados, Anselmi não terá Allan e Alexander Barboza, suspensos. A boa notícia é o retorno de Santi Rodríguez aos relacionados após 45 dias no departamento médico.

Provável escalação do Botafogo: Raul; Vitinho, Bastos, Ferraresi e Alex Telles; Danilo, Newton (Edenílson), Medina e Montoro; Jordan Barrera e Matheus Martins (Arthur Cabral).

Onde Assistir e Horário