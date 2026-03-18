18/03/2026
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Palmeiras x Botafogo: tudo sobre o jogo da 7ª rodada do Brasileirão no Allianz Parque

Com Vitor Roque à disposição, Palmeiras tenta assumir a liderança contra o pressionado Botafogo de Martín Anselmi

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O Allianz Parque volta a ser o centro das atenções do futebol nacional nesta quarta-feira (18/03). Palmeiras x Botafogo onde assistir ao vivo escalações é o termo mais buscado pelos torcedores para o confronto das 19h, válido pela 7ª rodada da Série A.
• Divulgação/Cesar Greco/Palmeiras e Vitor Silva/Botafogo

O Allianz Parque volta a ser o centro das atenções do futebol nacional nesta quarta-feira (18/03). Palmeiras x Botafogo onde assistir ao vivo escalações é o termo mais buscado pelos torcedores para o confronto das 19h, válido pela 7ª rodada da Série A.

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Enquanto o Verdão caça o topo da tabela, o Glorioso tenta estancar uma crise que já custou a eliminação na Libertadores e uma goleada no clássico.

Com 13 pontos, o time de Abel Ferreira precisa vencer e torcer por um tropeço do São Paulo para assumir a ponta. Já o Botafogo, sob o comando de Martín Anselmi, busca desesperadamente a reabilitação para acalmar os ânimos da torcida.

Retornos de peso no Verdão

A grande novidade na Academia de Futebol é a recuperação avançada do zagueiro Murilo e do atacante Vitor Roque. Ambos treinaram com o grupo e vivem a expectativa de serem relacionados. Por outro lado, o desgaste físico preocupa Abel, que monitora de perto as condições de atletas como Andreas Pereira e Piquerez.

Com informações de CNN Brasil.jogo

Provável escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs (Murilo) e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias, Allan (Vitor Roque) e Mauricio; Flaco López.

Botafogo pressionado e desfalcado

O clima em General Severiano é de tensão. Além da pressão por resultados, Anselmi não terá Allan e Alexander Barboza, suspensos. A boa notícia é o retorno de Santi Rodríguez aos relacionados após 45 dias no departamento médico.

Provável escalação do Botafogo: Raul; Vitinho, Bastos, Ferraresi e Alex Telles; Danilo, Newton (Edenílson), Medina e Montoro; Jordan Barrera e Matheus Martins (Arthur Cabral).

Onde Assistir e Horário

  • Transmissão: Premiere e Sportv (para todo o Brasil).

  • Horário: 19h (horário de Brasília).

  • Local: Allianz Parque, São Paulo (SP).

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