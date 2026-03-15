Palmeiras x Mirassol onde assistir, horário e escalações (15)

O fim de tarde deste domingo (15) reserva um ótimo confronto paulista pelo Campeonato Brasileiro. A partir das 18h30 (de Brasília), o Palmeiras recebe o Mirassol no Allianz Parque, buscando impor a força de sua torcida e do gramado sintético para somar mais três pontos na tabela de classificação.

Para os torcedores que não vão ao estádio, a busca por Palmeiras x Mirassol onde assistir já é um dos assuntos mais em alta neste domingo. Afinal, a partida não terá transmissão na TV aberta, exigindo que os fãs se programem com antecedência para acompanhar os lances ao vivo.

O ContilNet preparou o guia completo com os canais oficiais, as novidades no time de Abel Ferreira e a situação do Mirassol, que chega com desfalque no banco de reservas.

📺 Onde assistir a Palmeiras x Mirassol ao vivo hoje?

O torcedor que quiser acompanhar o duelo válido pelo Brasileirão terá duas opções na TV fechada e no sistema de assinaturas. Não haverá exibição na TV Globo.

TV Fechada: SporTV

Pay-per-view: Premiere (para todo o Brasil)

📋 Prováveis Escalações: Retornos no Verdão e desfalque no Leão

O técnico Abel Ferreira tem boas notícias para armar o Palmeiras, enquanto o Mirassol precisará lidar com a ausência do seu próprio comandante à beira do gramado.

O momento do Palmeiras: O Verdão conta com reforços importantes que não atuaram no último jogo. Maurício, recuperado de um corte no pé que o tirou do duelo contra o Vasco, e Piquerez, que havia sido poupado, retornam ao time titular. Por outro lado, Vitor Roque e Murilo seguem em transição física e ainda são dúvidas.

Provável escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício e Arias; Flaco López e Ramón Sosa.

O momento do Mirassol: A grande baixa do Leão não está nas quatro linhas, mas sim no banco. O técnico Rafael Guanaes foi expulso no último compromisso da equipe contra o Santos e terá que cumprir suspensão, não podendo comandar o time no Allianz Parque.

Provável escalação do Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, William Machado e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho e Shaylon; Negueba, Alesson e Nathan Fogaça.

⚖️ Ficha Técnica e Arbitragem

Partida: Palmeiras x Mirassol

Data e Horário: Domingo, 15 de março de 2026, às 18h30 (de Brasília).

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP).

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Auxiliares: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

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Por: Redação ContilNet