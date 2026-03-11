11/03/2026
ContilPop
Papa Leão XIV segura camisa do Flamengo e saúda brasileiros no Vaticano

Papa Leão XIV saúda brasileiros na Praça São Pedro após cena curiosa com camisa de time de futebol

papa-leao-xiv-declara-apoio-as-vitimas-das-enchentes-em-mg
Papa Leão XIV declara apoio às vítimas das enchentes em MG

A fé e o futebol caminharam juntos na Praça São Pedro nesta quarta-feira (11/03). O Papa Leão XIV pegou uma camisa do Flamengo lançada por um fiel durante a audiência geral no Vaticano, protagonizando uma cena que rapidamente viralizou nas redes sociais.

O gesto descontraído do pontífice animou a multidão de brasileiros que acompanhava o encontro semanal.

Ao segurar o “manto sagrado” rubro-negro, o Papa demonstrou bom humor ao questionar seus colaboradores se a peça pertencia ao Milan, tradicional clube da Itália. A confusão se deve às cores idênticas vermelho e preto utilizadas por ambas as equipes, o que arrancou risadas dos peregrinos próximos ao Papamóvel.

Saudação especial ao Brasil

Após o momento inusitado, o Papa Leão XIV dedicou uma parte da audiência para saudar os grupos de língua portuguesa, com carinho especial aos fiéis vindos do Brasil. Em sua mensagem, o pontífice reforçou a importância da unidade e da caridade.

“Dou as boas-vindas aos peregrinos de língua portuguesa presentes na Audiência de hoje, de modo especial aos grupos provenientes do Brasil. Obrigado por estarem aqui. Quando regressarem aos seus países, guardem esta experiência de unidade e sejam sempre homens e mulheres que buscam a comunhão e a paz”, declarou o Papa.

Papa Leão XIV sorri ao receber presente de torcedor brasileiro durante percurso na Praça São Pedro | Foto: Reprodução/Vatican Media

O “Manto” no Vaticano

Não é a primeira vez que camisas de times brasileiros chegam às mãos de um Papa, mas a reação de Leão XIV ao comparar o Flamengo com o Milan gerou um engajamento extra entre os torcedores rubro-negros na web. “O Papa é Flamengo!”, brincaram milhares de internautas após as imagens ganharem o mundo.

A audiência terminou com a tradicional bênção apostólica, deixando os brasileiros presentes com uma lembrança inesquecível da passagem pelo Vaticano nesta quarta-feira de sol em Roma.

Fonte: O Globo

