Paquetá, do Flamengo, tem fratura confirmada na mão; saiba detalhes

O meia Lucas Paquetá, um dos principais nomes do elenco do Flamengo em 2026, teve uma fratura na mão direita confirmada após exames de imagem realizados na manhã desta quinta-feira (12/3). A lesão ocorreu durante a vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, no Maracanã. Em nota oficial divulgada à imprensa, o clube rubro-negro detalhou o diagnóstico e tranquilizou a torcida sobre a continuidade do atleta nas competições.

De acordo com o comunicado médico, a fratura atingiu o 4º metacarpo da mão direita. No entanto, o jogador não será afastado dos gramados. Ele utilizará uma imobilização específica de proteção, tecnologia que permite a manutenção dos treinos e a participação em jogos oficiais sem restrições de desempenho.

Desempenho e Retorno ao Ninho

Mesmo com o susto, Lucas Paquetá segue como peça fundamental no esquema tático do técnico Leonardo Jardim. O jogador retornou ao clube em janeiro deste ano e já acumula números importantes na temporada.

Números em 2026: 12 jogos disputados e 3 gols marcados desde sua reestreia na Supercopa contra o Corinthians.

Momento da Lesão: O camisa 20 sofreu a pancada após uma dividida forte com o lateral Fagner e precisou de atendimento médico ainda no gramado para enfaixar os dedos.

Substituição Estratégica: Paquetá deixou o campo aos 27 minutos do segundo tempo para a entrada de Carrascal, que acabou marcando o segundo gol do Flamengo na partida.

Próximos Passos do Atleta

O Departamento Médico do Flamengo já iniciou o tratamento fisioterápico para acelerar a consolidação óssea, enquanto a logística do clube prepara o equipamento de proteção para o próximo compromisso.

Detalhes da Lesão Informação Oficial Atleta Lucas Paquetá Diagnóstico Fratura no 4º metacarpo (mão direita) Tratamento Imobilização específica e fisioterapia Status para Sábado Disponível para o clássico Próximo Jogo Botafogo x Flamengo (14/03 – 20h30)

A vitória sobre o Cruzeiro colocou o Flamengo no G-4 do Campeonato Brasileiro, e a presença de Lucas Paquetá no clássico contra o Botafogo, neste sábado (14), é considerada essencial para manter o embalo da equipe. O jogador treinou nesta tarde já utilizando a proteção e demonstrou boa adaptação, reforçando que o incidente não deve frear seu bom momento técnico no retorno ao futebol brasileiro.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: ContilNet