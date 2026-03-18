Uma situação de “fúria do bem” no trânsito de Maringá ganhou as redes sociais nesta quarta-feira (18/03).

Um motorista indignado por ter seu veículo “fechado” em uma vaga de estacionamento na movimentada Avenida Horácio Raccanello Filho, decidiu não buzinar, mas sim deixar um recado irônico que viralizou: “Parabéns, você estacionou igual um idiota”.

O flagrante aconteceu nas proximidades do Shopping Avenida Center, um dos pontos de maior fluxo da cidade. A imagem, que começou a circular na página “Spotted Maringá”, mostra três veículos estacionados, sendo que o carro de trás encostou de forma excessiva no veículo do meio, impedindo qualquer manobra de saída com facilidade.

Com informações de GMC Online.

Repercussão nas Redes Sociais

A foto do bilhete carro Maringá estacionou igual um idiota rapidamente se espalhou, gerando centenas de comentários de internautas que já passaram por situações semelhantes. Muitos apoiaram a atitude do motorista “vítima”, afirmando que a falta de educação no trânsito de Maringá tem crescido.

“Quem nunca teve vontade de fazer isso? Tem gente que acha que a rua é só dele”, comentou um seguidor da página. Outros, no entanto, alertaram para o risco de retaliações em casos de brigas de trânsito, embora o bilhete tenha sido apenas uma manifestação verbal de cansaço.

Sem identificação dos envolvidos

Até o momento, nenhum dos proprietários dos veículos foi localizado para comentar o ocorrido. A Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) de Maringá reforça que, em casos onde o veículo impede a saída de outro, o proprietário pode acionar a fiscalização para que as medidas cabíveis, como multa ou guincho, sejam aplicadas conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O episódio serve como um lembrete bem-humorado — e ácido — sobre a importância da empatia e do respeito às vagas públicas, especialmente em áreas de grande movimento como o centro da cidade.