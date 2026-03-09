A noite de domingo (8) foi de tensão máxima na casa mais vigiada do Brasil. A formação do novo Paredão BBB 26 colocou Babu Santana, Milena e Chaiany na berlinda, deixando o público com a difícil missão de decidir quem deixa o reality na próxima terça-feira.

A dinâmica da semana, cheia de reviravoltas, culminou em uma Prova Bate e Volta emocionante que salvou uma das participantes mais votadas pela casa.

Como o Paredão foi formado?

A votação começou com as definições do Líder e do Anjo, mas foi a escolha da casa que desenhou o cenário final.

Jordana foi o alvo principal da casa, recebendo a maioria dos votos no confessionário.

No entanto, a sister teve a chance de disputar a Prova Bate e Volta contra Chaiany e Babu.

Com sorte e agilidade, Jordana venceu a disputa e escapou da berlinda, garantindo mais uma semana no jogo.

Assim, o Paredão BBB 26 foi oficializado com o trio restante. Babu Santana, que não teve um bom desempenho na prova de sorte, acabou se juntando a Milena e Chaiany na zona de risco.

Disputa tripla movimenta as torcidas nas redes sociais | Foto: Reprodução/Globo

Enquetes apontam disputa acirrada

Nas redes sociais, as torcidas já começaram a se movimentar. O nome de Babu Santana está entre os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter), com fãs divididos sobre sua permanência.

Enquanto isso, enquetes preliminares de portais de notícias sugerem um cenário indefinido, indicando que a votação no Gshow deve ser recorde nesta edição.

Quem deve sair?

A pergunta que não quer calar agora é: quem merece continuar na disputa pelo prêmio milionário?

Babu: O veterano busca superar mais este obstáculo;

Milena: Tenta mobilizar sua base de fãs para virar o jogo;

Chaiany: Aposta no carisma para fugir da eliminação.

A eliminação acontece nesta terça-feira (10), logo após a novela. Até lá, cada voto no Paredão BBB 26 conta.