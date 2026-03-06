Paris Garden recebe ex-BBB e DJ Eliéser Ambrósio faz apresentação exclusiva nesta sexta

07/03/2026
ContilPop
Ex-BBB e DJ Elieser Ambrósio se apresenta no Acre
Ex-BBB e DJ Elieser Ambrósio se apresenta no Acre/Foto: cedida

É hoje! O Paris Garden recebe, nesta sexta-feira (6), o ex-participante do Big Brother Brasil (BBB) e DJ, Eliéser Ambrósio, para uma apresentação especial na casa.

Além do ex-BBB, o Paris Garden também traz Elissandro Freitas e DJ Richard Bader como atrações nesta sexta-feira.

Natural de Maringá (PR), Eliéser ganhou projeção nacional ao participar das edições 10 e 13 do Big Brother Brasil, reality show da TV Globo. Após a visibilidade conquistada no programa, consolidou carreira como influenciador digital e investiu no segmento musical, passando a atuar como DJ em eventos por todo o país.

O Paris Garden está localizado na Avenida Getúlio Vargas, 1832, no bairro Bosque. As reservas podem ser feitas pelo contato 0800 939 1234.

