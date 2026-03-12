O universo dos reality shows foi sacudido por uma decisão drástica nesta quarta-feira (11/03). Uma participante foi expulsa do Big Brother após proferir comentários racistas contra uma colega de confinamento.

O caso ocorreu no Gran Hermano, a versão argentina do programa, e a expulsão de Carmiña Masi foi anunciada ao vivo após suas falas viralizarem e causarem revolta internacional.

O episódio de preconceito aconteceu durante uma conversa na casa, quando Carmiña dirigiu ofensas a Jenny Mavinga. “Aquela negra parece que foi comprada e veio para dar um show. Ela acabou de desembarcar do navio”, disparou a participante, em uma clara alusão ao período da escravidão.

Revolta e pedido de expulsão

A reação do público e da equipe de Jenny foi imediata. Nas redes sociais, milhares de internautas exigiram uma postura rígida da produção do programa. “Comparar uma pessoa africana a um objeto que ‘parece ter sido comprado’ não é uma piada: é racismo. Pedimos a expulsão imediata”, afirmou o comunicado oficial da equipe da vítima.

Pronunciamento e consequências

Após a saída forçada de Carmiña, sua equipe utilizou o Instagram para publicar uma nota de esclarecimento. No texto, eles reconhecem o erro e pedem desculpas aos que se sentiram ofendidos.

“Sabemos que o comentário que ela fez foi errado. Não o justificamos nem o compartilhamos. Entendemos o sentimento de indignação e o aceitamos com firmeza e respeito”, diz o trecho da nota.

Além da expulsão, o público agora pressiona a produção para que outros participantes que riram ou endossaram os comentários no momento também recebam punições severas dentro do jogo.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet