22/03/2026
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Participante é expulsa do Big Brother argentino após fala racista

Comentário de Cezar Black amplia debate sobre episódio

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Participante é expulsa do Big Brother argentino após fala racista
Participante é expulsa do Big Brother argentino após fala racista/Foto: Reprodução

Uma participante do Gran Hermano, versão argentina do Big Brother, foi expulsa do reality após fazer declarações consideradas racistas contra outra confinada. O caso veio à tona e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, com vídeos do momento circulando entre internautas.

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De acordo com a produção do programa, a decisão pela expulsão foi tomada após análise do conteúdo das falas, que geraram indignação dentro e fora da casa. O episódio reacendeu discussões sobre limites no entretenimento e responsabilidade dos participantes em rede nacional.

Nas redes sociais, o caso também repercutiu entre figuras públicas. O ex-BBB Cezar Black comentou a situação e defendeu uma punição mais ampla. “Devia expulsar os outros tb”, escreveu, sugerindo que outros participantes também deveriam ser avaliados por possíveis condutas inadequadas.

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A manifestação ampliou o debate online, com usuários divididos entre apoiar a expulsão isolada ou cobrar medidas mais abrangentes por parte da produção do reality. Enquanto isso, o programa não detalhou se novas avaliações serão feitas em relação a outros participantes.

O caso segue gerando engajamento e discussões sobre racismo, responsabilidade em programas ao vivo e critérios adotados por produções internacionais diante de episódios de discriminação.

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