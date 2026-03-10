10/03/2026
VÍDEO: passageira cai de ônibus após janela se soltar e morre em SP

Jovem de 26 anos ficou internada por três dias após o acidente em São Sebastião, no litoral norte paulista

Em manifestação oficial, a prefeitura lamentou a morte da jovem
Renata Yassu Nakama, de 26 anos/Foto: Reprodução

Uma jovem identificada como Renata Yassu Nakama, de 26 anos, morreu após cair de um ônibus do transporte público em movimento no município de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. O acidente ocorreu no dia 2 de janeiro, mas a vítima faleceu três dias depois, na segunda-feira (5), após permanecer internada.

Imagens do sistema de monitoramento interno do coletivo registraram o momento da queda. O caso aconteceu na Rodovia Doutor Manuel Hipólito Rego (SP-055), conhecida como Rio-Santos, que liga as cidades de Ubatuba e Bertioga.

Segundo as informações, Renata entrou no ônibus por volta das 12h15, usando uma camisa preta. O veículo estava cheio, e a jovem permaneceu apoiada em uma das janelas, próxima ao cobrador.

Cerca de 15 minutos depois, as câmeras mostram o momento em que o vidro da janela se desprende da estrutura, fazendo com que a passageira fosse projetada para fora do veículo. Na queda, ela bateu a cabeça no asfalto da rodovia.

A jovem foi socorrida e levada ao Hospital de São Sebastião, onde permaneceu internada em estado grave, mas não resistiu aos múltiplos ferimentos. Renata deixou dois filhos, de seis e oito anos.

Empresa de ônibus é notificada
O transporte coletivo do município é operado pela empresa Santa Cecília Turismo Ltda (Sancetur). Em nota, a Prefeitura de São Sebastião informou que a companhia foi notificada e deverá apresentar esclarecimentos detalhados sobre o acidente, incluindo registros operacionais, procedimentos adotados após a ocorrência e medidas de segurança existentes.

A administração municipal destacou ainda que a empresa é responsável pela operação do serviço, conduta técnica e cumprimento dos protocolos de segurança.

Em manifestação oficial, a prefeitura lamentou a morte da jovem.

“A Prefeitura de São Sebastião manifesta profundo pesar pelo falecimento de Renata Yassu Nakama. Neste momento de dor, a administração se solidariza com familiares e amigos, expressando suas mais sinceras condolências.”

A Polícia Civil registrou o caso e investiga as circunstâncias do acidente.

Veja vídeo:

