19/03/2026
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Passo a passo de como baixar e jogar Avatar World no celular Android e iPhone

Saiba como baixar, criar seu avatar e jogar Avatar World de graça no celular hoje

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O Avatar World é um simulador de vida que se tornou febre por oferecer liberdade total à imaginação. Desenvolvido pela Pazu Games, o título permite explorar um mapa vasto que inclui escolas, shoppings, hospitais e quadras de tênis enquanto você cria sua própria rotina e descobre segredos escondidos.
Foto: Divulgação/Pazu Games

O Avatar World é um simulador de vida que se tornou febre por oferecer liberdade total à imaginação. Desenvolvido pela Pazu Games, o título permite explorar um mapa vasto que inclui escolas, shoppings, hospitais e quadras de tênis enquanto você cria sua própria rotina e descobre segredos escondidos.

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Se você quer entrar nessa aventura hoje, quinta-feira (19/03), mas não sabe por onde começar, preparamos um guia simples para instalar e configurar o jogo no seu smartphone.

O que é o Avatar World?

A proposta do game é a liberdade. Diferente de jogos com missões lineares, aqui você define o ritmo. É possível personalizar desde o penteado e as roupas dos personagens até a decoração completa dos cômodos da sua casa virtual. O foco é a criatividade e a interação com o cenário.

Com informações do TechTudo.

Passo a passo para jogar no celular

Siga estas etapas para iniciar sua jornada agora mesmo:

  1. Acesse a loja oficial: Entre na Google Play Store (Android) ou na App Store (iPhone/iOS).

  2. Busque pelo jogo: Clique na lupa de pesquisa e digite “Avatar World”. Certifique-se de escolher a versão oficial da Pazu Games.

  3. Instalação: Toque em “Instalar” (ou “Obter”) e aguarde a conclusão do download.

  4. Inicie a partida: Abra o aplicativo e clique no grande botão de play (laranja e rosa). Se preferir jogar com um amigo, utilize o botão de modo online no canto inferior direito.

  5. Crie seu Avatar: No canto superior direito da tela, clique no ícone do boneco com o sinal de “+” para personalizar seu personagem e começar a explorar a cidade.

Explore sem limites

Com o avatar pronto, você está livre para visitar qualquer local do mapa. Lembre-se de interagir com os objetos: muitos deles escondem itens especiais ou reações divertidas que tornam a experiência de simulação ainda mais real.

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