Passou a caneta! Superintendente realiza nova rodada de mudanças na RBTrans; veja

As nomeações e exonerações foram publicadas nesta quinta-feira (5) no Diário Oficial do Estado (DOE)

Superintendente da RBTrans promove uma série de mudanças
Superintendente da RBTrans promove uma série de mudanças

O novo superintendente municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), Marcos Roberto da Silva Coutinho, promoveu uma série de mudanças na autarquia. As nomeações e exonerações foram publicadas nesta quinta-feira (5) no Diário Oficial do Estado (DOE).

Dentre as mudanças, Jairo Cavalcante de Araújo foi exonerado do cargo de Diretor de Trânsito e nomeado para exercer o cargo de Chefe da Divisão de Fiscalização de Transportes (DFTP).

O servidor Marcos do Nascimento Costa foi nomeado para exercer, interinamente, o cargo de Diretor de Trânsito da RBTrans, além de ter tido a portaria de gratificação de coordenador revogada.

André Augusto Oliveira dos Santos foi exonerado do cargo de Assessor Especial da Divisão Administrativa – Recursos Humanos e nomeado para o cargo de Assessor Especial da Divisão Administrativa – Recursos Humanos.

Adriano da Silva Teixeira foi nomeado no cargo de Assessor Técnico da autarquia. O superintendente também concedeu gratificação de coordenação à servidora Rayane Siqueira de Oliveira.

Edeclyson Araújo de Oliveira foi exonerado do cargo de Chefe da Divisão
de Fiscalização de Trânsito – DFTR, referência CC5, e nomeado para o cargo de Chefe da Divisão de Fiscalização de Trânsito – DFTR, referência CC4.

Eric Fernandes de Souza Andrade foi exonerado do cargo de Assessor Técnico, referência CC5, e nomeado para o cargo de Assessor Técnico, referência CC4. O servidor Thalesney Pereira Vilela foi exonerado do cargo de Chefe da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio – DAPT, referência CC4, e nomeado para o mesmo cargo, referência CC3.

O servidor Leandro de Sousa Silva foi exonerado do cargo de Assessor Técnico, referência CC3, e nomeado para o mesmo cargo, com referência CC2.

Confira as mudanças:

Nomeações e exonerações RBTrans 5 de março

