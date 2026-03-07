Pastor casado morre após mal súbito em motel enquanto estava com acompanhante

07/03/2026
Escrito por Portal Leo Dias
pastor-casado-morre-apos-mal-subito-em-motel-enquanto-estava-com-acompanhante

Um pastor de 53 anos morreu após sofrer um mal súbito dentro de um motel no bairro Canaãzinho, em Ipatinga, no interior de Minas Gerais. Conforme foi divulgado por páginas de notícia locais, o caso aconteceu na última quarta-feira (4/3), quando o religioso, identificado como Moisés Galdino, estava acompanhado de uma mulher no estabelecimento.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o homem passou mal logo após manter relação sexual. A acompanhante acionou a equipe de emergência ao perceber que ele havia desmaiado e estava desacordado. Os socorristas iniciaram imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar, mas a vítima não resistiu e teve o óbito confirmado ainda no local.

A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência. Antes da chegada dos policiais, a mulher que estava com o pastor decidiu deixar o motel. De acordo com o relato feito aos socorristas, ela afirmou que não aguardaria a presença da polícia porque o homem era casado.

A perícia técnica foi chamada para avaliar a situação. Como não foram encontrados indícios de violência no corpo, os peritos autorizaram a remoção diretamente para uma funerária, sem necessidade de realizar exames adicionais no local.

Após o ocorrido, a esposa da vítima foi localizada pelas autoridades e precisou comparecer ao estabelecimento para reconhecer o corpo e retirar os pertences pessoais do marido. O sepultamento ocorreu no dia seguinte.

O caso aconteceu na cidade de Ipatinga, localizada na região conhecida como Vale do Aço, em Minas Gerais. Até o momento, não há informações sobre investigação criminal relacionada ao episódio.

