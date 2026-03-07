Pastor casado morre após mal súbito em motel enquanto estava com acompanhante

Um pastor de 53 anos morreu após sofrer um mal súbito dentro de um motel no bairro Canaãzinho, em Ipatinga, no interior de Minas Gerais. Conforme foi divulgado por páginas de notícia locais, o caso aconteceu na última quarta-feira (4/3), quando o religioso, identificado como Moisés Galdino, estava acompanhado de uma mulher no estabelecimento.

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o homem passou mal logo após manter relação sexual. A acompanhante acionou a equipe de emergência ao perceber que ele havia desmaiado e estava desacordado. Os socorristas iniciaram imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar, mas a vítima não resistiu e teve o óbito confirmado ainda no local.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Pastor Moisés Galdino Reprodução: Redes Sociais Pastor Moisés Galdino Reprodução: Redes Sociais Rua Amnon, no bairro Canaãzinho, onde fica localizado o motel que ocorreu o caso Reprodução: Portal Diário do Aço Ipatinga, Minas Gerais Reprodução: Câmara Municipal de Ipatinga Sede do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) de Ipatinga, Minas Gerais Divulgação: Polícia Militar de Ipatinga Voltar

Próximo

Leia Também Notícias Pastor fundador da Igreja Bola de Neve teve fratura e parada cardíaca após acidente, diz hospital Notícias Bola de Neve se pronuncia após viúva de presidente acionar justiça para assumir igreja Notícias Pastor Leonardo Sale lamenta morte do 3º filho: “A dor é imensa” Notícias Sobrinho de André Valadão morre aos 21 anos em acidente de moto nos Estados Unidos

A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência. Antes da chegada dos policiais, a mulher que estava com o pastor decidiu deixar o motel. De acordo com o relato feito aos socorristas, ela afirmou que não aguardaria a presença da polícia porque o homem era casado.

A perícia técnica foi chamada para avaliar a situação. Como não foram encontrados indícios de violência no corpo, os peritos autorizaram a remoção diretamente para uma funerária, sem necessidade de realizar exames adicionais no local.

Após o ocorrido, a esposa da vítima foi localizada pelas autoridades e precisou comparecer ao estabelecimento para reconhecer o corpo e retirar os pertences pessoais do marido. O sepultamento ocorreu no dia seguinte.

O caso aconteceu na cidade de Ipatinga, localizada na região conhecida como Vale do Aço, em Minas Gerais. Até o momento, não há informações sobre investigação criminal relacionada ao episódio.