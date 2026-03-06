Pastor evangélico é preso acusado de estuprar parente por mais de 10 anos

Um pastor evangélico de 63 anos foi preso após ser acusado de estuprar uma parente em situação de vulnerabilidade durante mais de uma década. A prisão ocorreu na quinta-feira (5), no município de Parnamirim, no Rio Grande do Norte.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi localizado e capturado após investigação iniciada a partir de uma denúncia recente. Os crimes teriam ocorrido no município de Santa Cruz, no interior do estado.

Segundo as informações repassadas pelas autoridades, o caso chegou ao conhecimento da polícia durante o plantão do último fim de semana. A partir disso, equipes iniciaram diligências para localizar o investigado.

As investigações apontam que os abusos teriam sido praticados de forma reiterada contra uma pessoa do mesmo ciclo familiar, em situação de vulnerabilidade, ao longo de mais de 10 anos.

Após a prisão, o homem foi encaminhado às autoridades competentes e deverá responder pelo crime de estupro de vulnerável, previsto na legislação penal brasileira. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

