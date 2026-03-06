07/03/2026
Pastor evangélico é preso acusado de estuprar parente por mais de 10 anos

Prisão no RN

Pastor evangélico é preso acusado de estuprar parente
Pastor evangélico é preso acusado de estuprar parente/Foto: Reprodução

Um pastor evangélico de 63 anos foi preso após ser acusado de estuprar uma parente em situação de vulnerabilidade durante mais de uma década. A prisão ocorreu na quinta-feira (5), no município de Parnamirim, no Rio Grande do Norte.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi localizado e capturado após investigação iniciada a partir de uma denúncia recente. Os crimes teriam ocorrido no município de Santa Cruz, no interior do estado.

Segundo as informações repassadas pelas autoridades, o caso chegou ao conhecimento da polícia durante o plantão do último fim de semana. A partir disso, equipes iniciaram diligências para localizar o investigado.

As investigações apontam que os abusos teriam sido praticados de forma reiterada contra uma pessoa do mesmo ciclo familiar, em situação de vulnerabilidade, ao longo de mais de 10 anos.

Após a prisão, o homem foi encaminhado às autoridades competentes e deverá responder pelo crime de estupro de vulnerável, previsto na legislação penal brasileira. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

