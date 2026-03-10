Patrulha Maria da Penha inicia operação de prevenção à violência contra mulheres em comunidades rurais

A Polícia Militar do Acre, por meio da Patrulha Maria da Penha do 8º Batalhão da PM, iniciou no último domingo (08) uma operação voltada ao combate e à prevenção da violência contra a mulher em comunidades da zona rural de Sena Madureira, no interior do estado. A ação conta com o apoio da Secretaria de Estado da Mulher (Semulher) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

A iniciativa faz parte de um trabalho de aproximação com moradores das áreas mais afastadas do município e deve seguir até a próxima sexta-feira (13). Ao longo da semana, a equipe pretende visitar pelo menos 11 comunidades rurais, levando informações, orientações e apoio às famílias que vivem nessas localidades.

Durante as visitas, os policiais estão promovendo rodas de conversa, palestras e orientações sobre violência doméstica, destacando os direitos das mulheres e os mecanismos de proteção disponíveis. A iniciativa também busca incentivar as vítimas a denunciarem casos de agressão, além de orientar moradores sobre como agir diante de situações de violência.

De acordo com a Polícia Militar, muitas mulheres que vivem na zona rural acabam enfrentando dificuldades para denunciar ou buscar ajuda, seja pela distância das autoridades ou pela falta de informação sobre os canais de atendimento. Por isso, a presença da Patrulha Maria da Penha nessas comunidades é considerada fundamental para ampliar o acesso à rede de proteção.

Outro objetivo da operação é fortalecer o trabalho preventivo, conscientizando não apenas as mulheres, mas também toda a comunidade sobre a importância de combater a violência doméstica e familiar.

A Patrulha Maria da Penha é responsável por acompanhar e fiscalizar medidas protetivas determinadas pela Justiça, além de prestar apoio às vítimas de violência doméstica. A expectativa é que a operação contribua para ampliar o diálogo com a população rural e reforçar a importância da denúncia como ferramenta essencial no enfrentamento desse tipo de crime.