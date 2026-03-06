Paulo Guedes: Se Flávio Bolsonaro ganhar eleições, terá meu total apoio

O ex-ministro da Economia Paulo Guedes afirmou que se o pré-candidato Flávio Bolsonaro ganhar as eleições presidenciais neste ano, terá seu total apoio. “Já me perguntaram sobre o Flávio estar na frente, quem eu acho que vai ganhar, e eu respeito os números. Se ele ganhar terá meu total apoio. Mas Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior, todos eles já tiraram fotos juntos, pois a centro-direita estará junta”, afirmou Guedes, durante painel no evento Advance 2026, promovido pela Fami Capital nesta sexta-feira, em São Paulo.

Durante a maior parte de sua apresentação, Guedes falou sobre o mundo estar vivendo uma nova ordem mundial, que ele destaca, na verdade, ser uma “desordem”. Ele disse citar o presidente americano Donald Trump para explicar que essa nova ordem é “paz através da força, em que manda quem pode e obedece quem tem juízo”.

Segundo o ex-ministro, os últimos anos viram a ascensão e auge da ordem liberal, mas o momento atual é de esgotamento. Ao mesmo tempo, há uma onda de conservadorismo e de ruptura geopolítica, na qual algumas potências podem emergir, como aconteceu em outros momentos da história, ele diz. “As Américas vão emergir, é a turma que estava submersa”, afirma. “O Brasil é uma potência esperando a hora de emergir, e a hora é agora.”

Na avaliação do ex-ministro, o Brasil estava em caminho de crescimento, mas a relação dívida/PIB tem se deteriorado. “É um fiscal pandêmico sem pandemia”, diz. Por outro lado, ele reforça que o País é muito rico e com oportunidades adiante, e espera que a aliança entre liberais e conservadores seja positiva.