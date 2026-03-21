Pediatra diz ver “cérebro derretendo” em crianças expostas a telas

O pediatra Daniel Becker falou sobre os efeitos da exposição excessiva às telas em crianças e adolescentes, durante entrevista à GloboNews. Segundo o especialista, o uso frequente de celulares e redes sociais pode provocar prejuízos ao desenvolvimento cognitivo, físico e emocional.

Durante a fala, Becker utilizou uma expressão forte ao descrever o cenário observado na prática clínica. “Quando eu vejo uma criança de 5 anos com o celular na mão, deslizando vídeo, eu fico desesperado, porque estou vendo o cérebro daquela criança derretendo e os danos acontecendo ao vivo”, afirmou.

De acordo com o médico, o contato precoce e prolongado com conteúdos digitais, especialmente em plataformas de vídeos curtos, pode impactar diretamente a capacidade de atenção, o comportamento e o desenvolvimento neurológico das crianças.

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O tema ganha relevância com a entrada em vigor de novas regras voltadas à proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. A legislação conhecida como “ECA digital” estabelece diretrizes para o uso de redes sociais e plataformas online por esse público.

Especialistas destacam que o acompanhamento dos responsáveis e a limitação do tempo de tela são medidas consideradas importantes para reduzir possíveis impactos no desenvolvimento infantil.

Globo News