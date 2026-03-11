11/03/2026
“Pedra na janela do carro”: Luisa Arraes é vítima de assalto em SP

Escrito por Portal Leo Dias
A atriz Luisa Arraes foi vítima de um assalto, em São Paulo, na noite de segunda-feira (9/3). Em uma publicação compartilhada no dia seguinte ao crime, a atriz de 32 anos relatou a ação dos bandidos. De acordo com ela, os criminosos usaram uma pedra para quebrar o vidro do carro em que ela estava e roubaram seu celular.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

“Olá, amigos! Estou bem, mas ontem fui assaltada aqui em São Paulo naquele estilo clássico que todos já viveram. Pedra na janela do carro, passa o celular, etc., etc., etc. Cuidado ao usar o celular no táxi”, iniciou a artista.

Globo/ Fabio Rocha
Luisa Arraes interpretou Blandina em “No Rancho Fundo”.Globo/ Fabio Rocha
Reprodução/Instagram/Globo
Luísa Arraes compartilha cliques de bastidores com José LoretoReprodução/Instagram/Globo
Reprodução/Instagram
Luísa Arraes compartilha cliques de bastidores com José LoretoReprodução/Instagram
Luisa Arraes e Caio Blat / Reprodução
Luisa Arraes e Caio Blat / Reprodução

Sem dar mais detalhes sobre o local onde o caso teria ocorrido, Luisa finalizou a postagem com um pedido relacionado às próximas eleições políticas: “Vamos eleger alguém mais legal para São Paulo, não custa lembrar”.

