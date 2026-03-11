“Pedra na janela do carro”: Luisa Arraes é vítima de assalto em SP

A atriz Luisa Arraes foi vítima de um assalto, em São Paulo, na noite de segunda-feira (9/3). Em uma publicação compartilhada no dia seguinte ao crime, a atriz de 32 anos relatou a ação dos bandidos. De acordo com ela, os criminosos usaram uma pedra para quebrar o vidro do carro em que ela estava e roubaram seu celular.

“Olá, amigos! Estou bem, mas ontem fui assaltada aqui em São Paulo naquele estilo clássico que todos já viveram. Pedra na janela do carro, passa o celular, etc., etc., etc. Cuidado ao usar o celular no táxi”, iniciou a artista.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Luisa Arraes interpretou Blandina em “No Rancho Fundo”. Globo/ Fabio Rocha

Luisa Arraes interpretou Blandina em "No Rancho Fundo".

Sem dar mais detalhes sobre o local onde o caso teria ocorrido, Luisa finalizou a postagem com um pedido relacionado às próximas eleições políticas: “Vamos eleger alguém mais legal para São Paulo, não custa lembrar”.