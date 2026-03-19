Pedro Bial revela se voltaria ao “BBB26” para discurso da final do reality

O apresentador comandou a casa mais vigiada do Brasil entre os anos 2002 e 2016

Katharine Alves

19/03/2026 às 12:03

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Pedro Bial (Crédito: Reprodução)

O nome de Pedro Bial esteve em uma recente mobilização dos fãs do “BBB26”, que pediram a volta do apresentador para o discurso da final desta edição do reality. Em entrevista ao jornalista Lucas Pasin, nesta quarta-feira (18/3), o jornalista comentou a possibilidade e revelou se aceitaria o convite para contribuir com o último programa da temporada.

O apresentador reagiu ao pedido do público para sua volta no discurso de anúncio do grande campeão da temporada. “Fiquei muito lisonjeado, fico muito feliz que ainda se lembram de mim, mas o Tadeu está mais do que à altura de fazer um discurso necessário”, afirmou durante o Golden Globes Tribute Gala Brazil, no Rio de Janeiro.

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Abrir em tela cheia Pedro BialCrédito: Reprodução/Globo/Daniela Toviansky Pedro BialCrédito: Divulgação/Globo Pedro BialCrédito: Reprodução Pedro BialCrédito: Reprodução Pedro BialCrédito: Reprodução

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O jornalista também respondeu se aceitaria participar do momento final do “BBB26” ao lado de Tadeu Schmidt: “Não, não. Deixa ele”. Pedro, que comandou a casa mais vigiada do Brasil entre 2002 e 2016, ainda contou se acompanha o programa. “Acompanho como os brasileiros acompanham. Nem sempre assisto ao programa, mas acompanho. Tem que acompanhar”, afirmou.

Entenda a mobilização

A especulação sobre o retorno de Bial ao “BBB” iniciou após fãs de Ana Paula Renault pedirem uma colaboração entre ele e Tadeu Schmidt para a cerimônia de encerramento. A ideia seria preparar o texto do discurso, celebrando a trajetória da participante com um tom de fechamento de ciclo, caso ela chegue à final.

Vale ressaltar que na primeira vez que Ana Paula participou do reality, em 2016, Pedro Bial era o comandante da atração. Na ocasião, ela não chegou a levar o prêmio, já que foi expulsa do programa após uma briga. Agora, de volta ao jogo, ela é um nome forte para levar o prêmio.

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Tags:bbb26, Pedro Bial

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Fonte: Portal Leo Dias