Pedro Longo decide se filiar ao MDB e permanece na base de Mailza

O deputado estadual Pedro Longo decidiu que vai se filiar ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB) para disputar uma vaga de deputado federal nas próximas eleições.

A informação foi dada ao ContilNet ainda nesta quinta-feira (19) pelo próprio deputado, que anunciou sua saída do PDT, ainda no ano passado. Pedro Longo estava articulando uma possível filiação ao PSDB, mas, devido ao impasse no partido, optou pelo MDB.

“Está decidido. Ainda não estou oficialmente filiado, mas foi essa a decisão que tomei. Sigo com o MDB e na base da vice-governadora Mailza Assis”, disse o deputado.

Longo disse que a filiação deve ser feita nos próximos dias.

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No início da nota, Michelle disse que os espaços precisam ser mais ocupados por mulheres.

“Durante toda a minha trajetória política, sempre defendi uma convicção inegociável: mulheres podem ocupar qualquer espaço que desejarem — inclusive os espaços de poder. E mais do que isso, o Brasil precisa de mais mulheres na política. Não por acaso, estudos mostram que mulheres, quando chegam à política, tendem a atuar com mais responsabilidade, mais transparência e com um olhar mais atento às pessoas que mais precisam. A política precisa de cuidado — e o cuidado sempre foi uma marca da força feminina”, afirmou.

“Diante do momento que o nosso estado vive — um estado ferido, negligenciado e que muitas vezes parece abandonado — eu não poderia tomar uma decisão sem reflexão profunda. Busquei sabedoria, busquei discernimento e pedi direção a Deus para escolher o caminho certo. E é com essa consciência que hoje afirmo: eu acredito que é possível fazer diferente”, acrescentou.

Michelle reafirma seu apoio à vice-governadora na disputa de 2026 e diz que Mailza pode representar um novo tempo.