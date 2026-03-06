Pedro Novaes comenta fase decisiva de “Três Graças”: “Agora essa última parte é a resolução”

07/03/2026
Escrito por Portal Leo Dias
pedro-novaes-comenta-fase-decisiva-de-"tres-gracas":-"agora-essa-ultima-parte-e-a-resolucao"

O elenco da novela “Três Graças” se reuniu em Curicica, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para celebrar a marca de 100 capítulos exibidos da novela escrita por Aguinaldo Silva. Durante o evento, o ator Pedro Novaes conversou com a repórter do portal LeoDias, Monique Arruda, e comentou o clima de despedida que começa a tomar conta da equipe com a aproximação da reta final da trama.

Segundo o ator, a celebração do centésimo capítulo acaba simbolizando o início do encerramento de um ciclo, embora ainda haja espaço para aproveitar os últimos momentos da produção. “Essa festa acaba sendo um pouco mais emblemática nesse lugar de começar o final de um ciclo. Mas eu acho que ainda tem coisa pra aproveitar, ainda tem um espacinho pra gente curtir e fazer a parte final da trama do nosso personagem”, afirmou. Pedro interpreta Leonardo Ferette, filho do poderoso empresário e político Santiago Ferette, vivido por Murilo Benício, e de Zenilda, com Andréia Horta no papel.

Veja as fotos

Reprodução: Globo
Pedro Novaes traz leveza da novela das 6 para “Três Graças”: “Responsabilidade”Reprodução: Globo
Reprodução: Globo
Pedro Novaes e Alanis GuillenReprodução: Globo
Reprodução: Instagram/Pedro Novaes
Pedro NovaesReprodução: Instagram/Pedro Novaes
Divulgação: Globo
Marcello Novaes e Pedro Novaes: pai e filho irão contracenar em “Garota do Momento”Divulgação: Globo
Divulgação: Globo
Fábio Assunção, Duda Santos e Pedro NovaesDivulgação: Globo

De acordo com Pedro, os próximos capítulos prometem concentrar a resolução das histórias que movimentaram a novela até aqui. “Agora essa última parte é toda a resolução”, resumiu.

O ator também comentou a repercussão de seu personagem dentro de casa. Filho da atriz Letícia Spiller e do ator Marcello Novaes, ele revelou que a própria mãe estranhou inicialmente algumas atitudes do papel na trama. “No início ela até estranhou um pouco! Porque ela tava vendo o ‘Garota do Momento’, eu tava fazendo o Beto, que era ‘o mocinho do mocinho’. E aí eu entrei pra fazer esse personagem. Foi importante pra caramba pra mim também, uma oportunidade muito boa. Ela até comentou comigo também, em casa um dia. Ela falou: ‘Meu Deus, meu filho, mas ele vai fazer isso? Ele vai fazer aquilo?’. Eu falei: ‘Vai, mãe, vai’”, contou, aos risos.

Durante a conversa, o ator também falou sobre a experiência de trabalhar pela primeira vez com Aguinaldo Silva. Para ele, o autor se destaca pela habilidade de construir reviravoltas e conexões entre os capítulos. “A gente percebe como os links e os ganchos que ele faz entre os episódios e as semanas, os capítulos… é impressionante, sabe? Eu acho que, de forma geral, você ser autor de novela, a sua cabeça já tem que pensar de uma forma diferente. O Aguinaldo é esse cara que realmente faz esses plots acontecerem de uma maneira muito maneira”, disse.

Nos bastidores, segundo o ator, o elenco costuma brincar quando recebe uma cena especialmente marcante no roteiro. Ao citar a colega, Alanis Guillen, ele conta que às vezes os dois brincam sobre receber um “presentinho do Aguinaldo” em cenas desafiadoras. Para o jovem ator, o trabalho de Aguinaldo é bom em todos os aspectos, mas salientou que há cenas que são construídas com ainda mais presença, exemplificando a que interpretou com a colega Gabriela Loran, em que os personagens Léo e Viviane têm sua primeira noite de amor.

Novaes ainda comentou o clima musical que tomou conta da novela, que conta com participações de artistas como Belo e Xamã. Entre uma gravação e outra, ele diz que a música também marca presença nos bastidores. “Meu sonho! Mas toda hora a gente tá com música lá no bastidor, batucando, fazendo uma bagunça. É assim… Isso tá na gente. Mas, pô, meu sonho é fazer um feat com esses dois caras aí. Vamos ver, um dia vai rolar”, disse.

Em “Três Graças”, o personagem de Pedro Novaes cresce cercado por privilégios e acaba se aproximando dos esquemas ilegais comandados pelo pai, incluindo um esquema de falsificação de medicamentos que afeta comunidades vulneráveis. Ao longo da trama, Léo vive conflitos morais e emocionais, especialmente por causa de seu relacionamento com a farmacêutica Viviane, interpretada por Gabriela Loran, uma mulher trans cuja história traz à novela discussões sobre preconceito, identidade e responsabilidade social.

