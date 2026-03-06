Pegando fogo! Alanis Guillen comenta cenas quentes de Lorena e Juquinha em “Três Graças”

A atriz Alanis Guillen, Lorena em “Três Graças“, conversou com a repórter do portal LeoDias, Monique Arruda, na última quinta-feira (5/3), antes da festa de comemoração dos 100 capítulos da novela das 21 horas da Globo. A artista comentou sobre as cenas quentes de sua personagem com Juquinha, vivida por Gabriela Medvedovsky, que vêm batendo recordes de audiência e movimentando as redes sociais.
“Foi uma cena muito delicada e muito construída. A gente está construindo toda a história da Lorena com a Juquinha. Está sendo construída a muitas mãos: da diretora, da preparadora, a minha, da Gabi. E os autores presenteando com textos lindos e cenas lindas cada vez mais. E eu fico emocionada, porque realmente está sendo tudo feito com muito apreço”, falou Alanis.
A atriz falou ainda sobre a questão de enfrentar preconceito por conta de sua personagem e foi direta e reta: “Homofobia é crime”. “Recentemente, não tive situação nenhuma. E, se tiver, a Juquinha ensina a gente como tem que lidar, né? A gente tem que aprender, porque homofobia é crime”, disse.
O casal tem feito tanto sucesso que ganhou até uma novelinha vertical, com lançamento previsto para março nas plataformas digitais da emissora. “Começamos a gravar há pouco tempo. Vamos fazer as duas ao mesmo tempo. Está sendo uma loucura isso. A gente grava, corre, vai para o estúdio, grava novela, se desdobra. Mas está sendo muito bem organizado também pela equipe. É todo mundo… É isso: é uma equipe, é um elenco, é todo mundo que está amando muito o que faz. Então vir trabalhar é muito gostoso”, adiantou.
Guillen contou ainda que a história será algo paralelo à novela e que torce para que as duas terminem a trama juntas: “É quase um desdobramento, não caminha junto com os acontecimentos da novela. É quase uma trama paralela ali. O que acontece na novelinha não necessariamente está acontecendo na novela”.