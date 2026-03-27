Pela primeira vez, Acre ocupa vice-presidência do principal colegiado fiscal do país

O secretário de Estado da Fazenda (Sefaz), Amarísio Freitas, foi eleito vice-presidente do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz), principal colegiado econômico e fiscal do país, nesta quinta-feira (27).

Essa é a primeira vez que o Acre ocupa um assento na vice-presidência do colegiado.

A eleição aconteceu em São Paulo (SP), em caráter extraordinário, após a renúncia do então vice-presidente, Luis Fernando Pereira, que também era secretário de Finanças de Rondônia e deixou o cargo a pedido.

O mandato de Amarísio segue até 2027, quando será realizada eleição ordinária para o novo biênio. Até lá, em eventual ausência do atual presidente, Flávio César de Oliveira, Freitas poderá assumir a função, presidir reuniões e representar as secretarias de Fazenda dos estados.

“A responsabilidade em exercer o cargo de vice-presidente do Comsefaz é ainda maior em um momento em que se discute a urgência na implementação de uma reforma tributária e a consolidação do posicionamento do Comsefaz em relação à proposta e ao cenário econômico e fiscal do nosso país”, disse Amarísio Freitas.