Pelé do Jacamim deve assumir vaga de Francisco Maia na Câmara de Sena Madureira

A Câmara Municipal de Sena Madureira deverá ter uma nova composição nos próximos dias. Primeiro suplente do Progressistas (PP), Pelé do Jacamim deve assumir a cadeira deixada pelo vereador Francisco Maia, que faleceu na última terça-feira (3), causando forte comoção no município.

Conforme determina a legislação eleitoral, a vaga pertence ao partido, sendo convocado o suplente mais votado da legenda. Nas eleições municipais de 2024, Pelé do Jacamim conquistou 691 votos, ficando na primeira suplência do PP e garantindo o direito de assumir o mandato em caso de vacância.

Filho do ex-vereador Jacamim, ele carrega no nome político a referência à trajetória do pai na vida pública local. A posse deverá ocorrer nos próximos dias, seguindo os trâmites regimentais da Câmara Municipal.

A chegada de Pelé ao Legislativo marca também a renovação dentro do próprio partido, ao mesmo tempo em que mantém a representação da sigla na Casa após a perda de um de seus parlamentares. Para ele, será o primeiro mandato eletivo, iniciando oficialmente sua atuação como vereador em Sena Madureira.