08/03/2026
ContilPop
Timothée Chalamet vira alvo de críticas após comentário sobre balé e ópera
Ex-colega relembra derrota para Anitta em concurso infantil: “Ela já era uma poderosinha”
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia

Peptídeos: o novo tratamento vindo dos EUA que virou febre entre celebridades

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
peptideos:-o-novo-tratamento-vindo-dos-eua-que-virou-febre-entre-celebridades

Um novo tipo de terapia que nasceu em clínicas de longevidade nos Estados Unidos tem ganhado espaço entre celebridades e influenciadores: os peptídeos. As substâncias prometem desde rejuvenescimento da pele até perda de gordura, ganho de massa muscular e recuperação acelerada do corpo. O uso dos aminoácidos já foi mencionado por famosos como a atriz Jennifer Aniston, o podcaster Joe Rogan, a atriz Gwyneth Paltrow e as empresárias Khloé Kardashian e Hailey Bieber. Embora poucos famosos brasileiros confirmem publicamente o uso, clínicas de longevidade relatam aumento da procura entre celebridades e influenciadores.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Os peptídeos são pequenas cadeias de aminoácidos, os mesmos blocos que formam as proteínas do corpo humano. Eles atuam como mensageiros biológicos que ajudam a regular diversas funções do organismo. Alguns deles já são utilizados na medicina há décadas, como em medicamentos para diabetes ou hormônios, mas novas versões passaram a ser usadas em protocolos de longevidade. O tratamento é conhecido como “peptide therapy” e virou tendência no universo do bem-estar e da estética. Porém, tem levantado debates sobre eficácia e segurança.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram/@jenniferaniston
Jennifer AnistonReprodução: Instagram/@jenniferaniston
Reprodução: Instagram/@joerogan
Joe Rogan com Adam Sandler em episódio de seu podcastReprodução: Instagram/@joerogan
Reprodução: Instagram/Gwyneth Paltrow
Gwyneth Paltrow comemorando recentemente seus 52 anosReprodução: Instagram/Gwyneth Paltrow
Reprodução: Instagram/Khloé Kardashian
Khloé Kardashian é constantemente comparada às irmãs da família de socialitesReprodução: Instagram/Khloé Kardashian
Reprodução: Instagram/@lilbieber
Justin Bieber e Hailey comemorando aniversárioReprodução: Instagram/@lilbieber

Leia Também

Você quer viver muito? Especialista dá dicas para a longevidade
Vida e Estilo

Você quer viver muito? Especialista dá dicas para a longevidade

Andressa Suita revela incômodo com a pele: “Realidade de quem está tentando engravidar”
Vida e Estilo

Andressa Suita revela incômodo com a pele: “Realidade de quem está tentando engravidar”

Maya Massafera investe em aplicação de “primo do fenol” no rosto: “Pele perfeita”
Vida e Estilo

Maya Massafera investe em aplicação de “primo do fenol” no rosto: “Pele perfeita”

Chocolate afeta a enxaqueca? Entenda condição de Virginia e sua filha, Maria Alice
Saúde

Chocolate afeta a enxaqueca? Entenda condição de Virginia e sua filha, Maria Alice

Entre os benefícios divulgados por clínicas e adeptos da terapia estão: estímulo à produção de colágeno e melhora da pele; perda de gordura corporal; ganho de massa muscular; recuperação mais rápida de lesões; melhora do sono e da energia; e potencial aumento da libido e do desempenho físico.

A popularidade do método explodiu nas redes sociais, impulsionada por celebridades que passaram a relatar experiências positivas com o tratamento. A atriz Jennifer Aniston, por exemplo, já afirmou recorrer a aplicações semanais de peptídeos para melhorar a aparência da pele e retardar sinais do envelhecimento.

Esse tipo de divulgação fez com que a terapia se tornasse um dos assuntos mais comentados no mercado de saúde e estética. Em clínicas americanas, algumas aplicações podem custar entre US$ 300 e US$ 600 por frasco, o equivalente a R$ 1.560 a R$ 3.120 no Brasil.

O sucesso da terapia também se conecta ao boom global da chamada “medicina da longevidade”, que busca retardar o envelhecimento e prolongar a vida saudável. Em clínicas de alto padrão, tratamentos com peptídeos são oferecidos junto com outras técnicas regenerativas, como NAD, exossomos e terapias celulares, frequentemente voltadas a clientes de alto poder aquisitivo.

Apesar da popularidade crescente, muitos especialistas alertam que grande parte dos peptídeos utilizados em clínicas ou vendidos online não possui aprovação de órgãos reguladores, como a Food and Drug Administration (FDA), dos Estados Unidos. Segundo médicos, a falta de estudos clínicos robustos sobre vários desses compostos significa que os benefícios ainda não são totalmente comprovados. Os riscos podem incluir reações alérgicas, problemas metabólicos e efeitos colaterais desconhecidos no longo prazo.

Para especialistas, a principal recomendação continua sendo cautela. Enquanto a ciência ainda tenta entender completamente os efeitos dessas substâncias no organismo humano, a popularidade mostra que o fascínio por soluções rápidas para saúde e beleza continua mais forte do que nunca.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.