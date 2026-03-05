05/03/2026
Perrengue chique: Juh Vellegas “discute” decoração com noivo e recusa cabeça de boi na parede

Casal enfrenta impasse inusitado na obra: o projeto luxuoso de arquiteto e escolha polêmica de decoração

Foto: Reprodução/Redes sociais

A influenciadora Juh Vellegas compartilhou um “perrengue chique” durante a obra da sua nova cobertura, em Rio Branco. Enquanto o projeto assinado pelo arquiteto prometia um ambiente sofisticado, o noivo, Dilermando, decidiu antecipar-se à decoração e comprou uma cabeça de boi real para a parede. O vídeo foi postado nas redes sociais nesta quinta-feira (5) e, em uma hora, já soma mais de 90 mil visualizações.

Nas imagens, Juh descreveu o choque. “Primeiramente eu fiquei tipo, ‘nossa, ele tá muito empolgado com a nossa casa nova, que legal’. Quando ele me mostrou que tinha comprado uma cabeça de boi, eu parei e pensei: meu Deus, eu vou me casar com um perturbado”.

Ela também explicou o impasse: “Como é que tu quer colocar uma cabeça de um ser morto dentro da minha casa, na nossa casa? Como é que tu quer que eu olhe todo dia pra aquele bicho morto na parede?” Dilermando, por sua vez, defendia a escolha: “[Ele disse que] É muito cowboy, isso atrai coisas boas, é o estilo da casa”, afirmou a influenciadora.

Mesmo diante da negociação, Juh se manteve firme: “Eu pensei que ia discutir por causa de porcelanato ou geladeira, e acabei discutindo por uma cabeça de boi. Vai ter máquina de lavar louça, mas não vai ter cabeça de um bicho morto”.

Enquanto mostrava o “drama”, os seguidores deram sugestões: “Pode colocar na tampa da lixeira”, disse uma; “MisericórdiaKKKKKKK”, comentou outra.

