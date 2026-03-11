11/03/2026
ContilPop
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26
Virginia Fonseca e Ana Castela se envolvem em polêmica por causa de maquiagem
Advogada de celebridades estreia coleção focada em “roupas para divórcio”
Faustão aparece sorridente ao lado do genro Julinho Casares em foto rara

Pesquisa aponta polarização eleitoral e queda na confiança no Supremo às vésperas da disputa presidencial

Levantamento indica liderança de Luiz Inácio Lula da Silva nas intenções espontâneas de voto, seguido por Flávio Bolsonaro

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Pesquisa aponta polarização eleitoral e queda na confiança no Supremo às vésperas da disputa presidencial
Estudo também aponta aumento da desconfiança em relação ao STF/ Foto: Reprodução

Uma pesquisa divulgada pelo instituto Meio/Ideia em março de 2026 indica que o cenário político brasileiro segue marcado por forte polarização e por queda na confiança em instituições do Judiciário. O levantamento mostra que a disputa eleitoral para 2026 tende a ser concentrada entre dois polos políticos.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Na intenção de voto espontânea para a Presidência da República, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece na liderança com 33,4% das citações. Em seguida surge o senador Flávio Bolsonaro, com 18,5%.

Pesquisa aponta polarização eleitoral e queda na confiança no Supremo às vésperas da disputa presidencial

Luiz Inácio Lula da Silva aparece na liderança com 33,4% das citações. Em seguida surge o senador Flávio Bolsonaro, com 18,5%./ Foto: Reprodução

Apesar da vantagem, ambos os nomes apresentam índices elevados de rejeição, superiores a 40%, o que, segundo a análise do levantamento, indica limitações de crescimento eleitoral para os dois principais campos políticos.

O estudo também aponta desgaste na imagem do Supremo Tribunal Federal. Entre os entrevistados que afirmaram ter conhecimento do chamado “Caso Master”, cerca de 69,9% disseram acreditar que a credibilidade da Corte foi prejudicada.

Esse cenário se reflete na opinião pública em relação ao Legislativo. De acordo com os dados, 44% dos entrevistados afirmaram que aumentaria a chance de votarem em um candidato ao Senado que defendesse o impeachment de ministros do STF.

O estudo também aponta desgaste na imagem do Supremo Tribunal Federal/ Foto: Reprodução

A pesquisa também avaliou a percepção sobre a gestão do governo federal. Segundo os resultados, 50,5% dos entrevistados disseram desaprovar o governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Entre as áreas mais criticadas pela população estão segurança pública, com 54,3% de avaliação negativa, e saúde, com 41,5%. A análise indica que a avaliação do governo está fortemente associada a fatores do cotidiano, como custo de vida e capacidade financeira das famílias.

Pesquisa aponta polarização eleitoral e queda na confiança no Supremo às vésperas da disputa presidencial

Entre as áreas mais criticadas pela população estão segurança pública, com 54,3% de avaliação negativa, e saúde, com 41,5%./ Foto: Reprodução

O levantamento também abordou a percepção sobre acontecimentos políticos recentes. De acordo com a pesquisa, 54% dos entrevistados afirmaram não acreditar que o ex-presidente Jair Bolsonaro tenha planejado uma tentativa de golpe de Estado.

LEIA TAMBÉM:

Vídeo de criança “batizando” amigo em piscina emociona e viraliza nas redes sociais

Restos de São Francisco de Assis são exibidos publicamente pela primeira vez em quase cinco décadas

Cena inusitada: vídeo mostra macaco pegando “carona” em cachorro no interior do Acre

A pesquisa ouviu 1.500 eleitores por telefone em todo o país entre os dias 6 e 10 de março. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-00386/2026.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.