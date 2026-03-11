Pesquisa aponta polarização eleitoral e queda na confiança no Supremo às vésperas da disputa presidencial

Uma pesquisa divulgada pelo instituto Meio/Ideia em março de 2026 indica que o cenário político brasileiro segue marcado por forte polarização e por queda na confiança em instituições do Judiciário. O levantamento mostra que a disputa eleitoral para 2026 tende a ser concentrada entre dois polos políticos.

Na intenção de voto espontânea para a Presidência da República, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece na liderança com 33,4% das citações. Em seguida surge o senador Flávio Bolsonaro, com 18,5%.

Apesar da vantagem, ambos os nomes apresentam índices elevados de rejeição, superiores a 40%, o que, segundo a análise do levantamento, indica limitações de crescimento eleitoral para os dois principais campos políticos.

O estudo também aponta desgaste na imagem do Supremo Tribunal Federal. Entre os entrevistados que afirmaram ter conhecimento do chamado “Caso Master”, cerca de 69,9% disseram acreditar que a credibilidade da Corte foi prejudicada.

Esse cenário se reflete na opinião pública em relação ao Legislativo. De acordo com os dados, 44% dos entrevistados afirmaram que aumentaria a chance de votarem em um candidato ao Senado que defendesse o impeachment de ministros do STF.

A pesquisa também avaliou a percepção sobre a gestão do governo federal. Segundo os resultados, 50,5% dos entrevistados disseram desaprovar o governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Entre as áreas mais criticadas pela população estão segurança pública, com 54,3% de avaliação negativa, e saúde, com 41,5%. A análise indica que a avaliação do governo está fortemente associada a fatores do cotidiano, como custo de vida e capacidade financeira das famílias.

O levantamento também abordou a percepção sobre acontecimentos políticos recentes. De acordo com a pesquisa, 54% dos entrevistados afirmaram não acreditar que o ex-presidente Jair Bolsonaro tenha planejado uma tentativa de golpe de Estado.

A pesquisa ouviu 1.500 eleitores por telefone em todo o país entre os dias 6 e 10 de março. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-00386/2026.