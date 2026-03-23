23/03/2026
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Pesquisa Delta: Gladson e Márcio Bittar despontam na corrida pelo Senado no Acre

Pesquisa mostra força nos votos estimulados, mas indecisão domina quando nomes não são apresentados

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Foto: Reprodução

A disputa pelo Senado no Acre – que, em 2026, terá dois representantes – mostra que o acreano ainda está em dúvida quanto ao voto. Pelo menos, é o que aponta levantamento da Delta Agência de Pesquisa, encomendado pela TV Gazeta e divulgado nesta segunda-feira (23).  Gladson Camelí e Márcio Bittar aparecem na liderança em cenários distintos, mas a maioria do eleitorado segue sem posição definida.

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A pesquisa contou com mais de mil entrevistas e tem margem de erro de 3,1 pontos percentuais. Apesar de nomes já despontarem na frente, o cenário segue aberto, especialmente por causa do alto número de eleitores indecisos e da possibilidade de dois votos na eleição para o Senado

SAIBA MAIS:

Prova disso é que, na pergunta espontânea, quando os nomes não são apresentados, o dado mais expressivo é a indecisão: 88,46% dos entrevistados não souberam ou não responderam em quem votariam. Entre os poucos citados, Gladson aparece com 5,07%, seguido por Jorge Viana (1,39%) e Márcio Bittar (1,29%).

Foto: Reprodução

Já no cenário estimulado – que considera os dois votos possíveis para o Senado – Gladson lidera com 28% no consolidado entre primeira e segunda opções.  Quando o atual governador não é incluído na simulação, Márcio Bittar assume a dianteira com 26,47%, seguido por Jorge Viana (15,91%) e Mara Rocha (13,29%). O resultado mostra que o cenário muda significativamente dependendo dos nomes na disputa.

Outro fator que pesa é a rejeição. Jorge Viana lidera nesse quesito, com 23,86%, seguido por Sérgio Petecão (17,79%). Já Dr. Eduardo Veloso aparece com a menor rejeição, de 3,38%.

Foto: Reprodução

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