Pesquisa Quaest aponta empate entre Lula e Flávio Bolsonaro em cenário de segundo turno presidencial

Uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira (11) pela Quaest indica empate nas intenções de voto em um eventual segundo turno presidencial entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro.

De acordo com o levantamento, ambos aparecem com 41% das intenções de voto no cenário estimulado de segundo turno. O resultado representa uma mudança em relação às pesquisas anteriores, nas quais o presidente apresentava vantagem sobre o adversário.

Na rodada divulgada em fevereiro, Luiz Inácio Lula da Silva tinha 43% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registrava 38%. Em janeiro, a diferença era ainda maior, com o presidente marcando 45% contra 38% do senador.

LEIA TAMBÉM:

O Agente Secreto é superado por Valor Sentimental e Brasil volta sem prêmios no Bafta

Zé Felipe pede auditoria e bloqueio de R$ 100 milhões em disputa judicial

Após 30 anos, familiares autorizam exumação de corpos dos Mamonas Assassinas

Os números mostram que a vantagem do atual presidente, que era de cerca de dez pontos em dezembro, foi diminuindo ao longo das pesquisas realizadas nos últimos meses até chegar ao empate registrado agora.

Segundo os dados divulgados pela Quaest, 2% dos entrevistados se declararam indecisos, mesmo índice observado nas pesquisas anteriores. Já os eleitores que afirmaram votar em branco, anular o voto ou não comparecer às urnas somam 16%, percentual próximo ao registrado nas últimas rodadas do levantamento.

A pesquisa integra uma série de estudos que acompanham a percepção do eleitorado sobre possíveis cenários para as eleições presidenciais de 2026.