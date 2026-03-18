Petrobras contrata 8 usinas em leilão de reserva, com receita prevista de R$ 4 bi

Ao mesmo tempo, afirma que segue avaliando suas estratégias de participação em futuros leilões

Estadão Conteúdo

18/03/2026 19h10

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Atualizado 46 minutos atrás

Ativos mencionados na matéria

Sede da Petrobras –

16/10/2019 (Foto:

REUTERS/Sergio Moraes)

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A Petrobras (PETR3;PETR4) contratou oito usinas do seu parque de energias termelétrico no Leilão de Reserva de Capacidade (LRCAP), realizado nesta quarta-feira, 18, que devem trazer uma receita fixa anual estimada em aproximadamente R$ 4 bilhões. Ao mesmo tempo, afirma que segue avaliando suas estratégias de participação em futuros leilões.

Segundo a petrolífera, o resultado assegura a remuneração necessária para que os ativos estejam disponíveis para o setor elétrico durante o período de contratação, além de refletir a competitividade técnica e operacional de seu parque de energias termelétrico.

“Com o resultado exitoso da participação da companhia no LRCAP de 2026, a Petrobras reafirma a competitividade de seus ativos e o seu compromisso com a segurança energética do país, com a transição energética justa e com a criação de valor para seus acionistas”, disse a empresa em comunicado.

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A companhia ainda explica que os próximos passos, agora, incluem a assinatura dos Contratos de Reserva de Capacidade (CRCAP), comprovação de suprimento firme de combustível e atendimento aos requisitos operacionais e de desempenho definidos pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Hoje, a companhia tem 13 usinas, sendo 12 contratadas junto ao setor elétrico, nos períodos estabelecidos nos respectivos produtos, e aptas a entregar a potência e energia conforme as necessidades do SIN. O parque possui 4,9 GW de capacidade, suficientes para o atendimento de aproximadamente 21 milhões de residências.

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Fonte: InfoMoney