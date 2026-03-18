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Petrobras descobre poço de gás em área de grande potencial na Colômbia

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Economia

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Petrobras descobre poço de gás em área de grande potencial na Colômbia
Descoberta fica em águas profundas a 36 quilômetros da costa

Bruno de Freitas Moura – Repórter da Agência Brasil

Publicado em 18/03/2026 – 11:09

Rio de Janeiro

Edifício sede da Petrobras na Avenida Chile, centro da cidade.
Edifício sede da Petrobras na Avenida Chile, centro da cidade.

© Arquivo/Agência Brasil

Versão em áudio

A Petrobras anunciou, nesta quarta-feira (18), a descoberta de acumulação de gás em um poço exploratório no litoral da Colômbia. O poço Copoazu-1 fica na Bacia de Guajira, no Mar do Caribe, a 36 quilômetros da costa.

De acordo com comunicado da companhia a investidores, o poço no Bloco GUA-OFF-0 fica em águas profundas, sob lâmina d’água de 964 metros, a 76 quilômetros da cidade de Santa Marta.

A Petrobras considera que a descoberta “consolida a província gasífera e o potencial de gás no offshore colombiano, ao mesmo tempo em que adiciona um maior volume de gás para contribuir com a segurança energética da região”.

O novo poço fica a 8 quilômetros de duas descobertas da Petrobras consideradas significantes: os poços Sirius-1 e Sirius-2. “Ressalta a relevância dentro do contexto exploratório do Bloco Gua-Off-0”, diz a estatal.

“Os intervalos portadores de gás foram constatados por meio de perfis elétricos e amostragem de fluido, confirmando presença de gás em outro objetivo além do objetivo principal, tornando a descoberta ainda mais relevante.”

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Consórcio

A perfuração do poço foi iniciada em 11 de novembro de 2025. A Petrobras atua na exploração e produção de petróleo e gás na Colômbia por meio da subsidiária Petrobras International Braspetro B.V – Sucursal Colômbia (PIB-COL).

A exploração foi feita em consórcio com a estatal colombiana Ecopetrol. Os colombianos detêm 55,56% do consórcio, e os brasileiros, 44,44%. Apesar de minoritária, a Petrobras é a operadora da exploração no bloco.

A Petrobras informou que a atuação no bloco exploratório colombiano está alinhada à estratégia de longo prazo que visa “recomposição das reservas de petróleo e gás por meio de exploração de novas fronteiras e atuação em parceria com outras empresas, assegurando o atendimento à demanda global de energia durante a transição energética”.

Campo gigante

A região onde estão os poços Sirius pode ser entendida como parte da margem equatorial, como afirmou a diretora de Exploração e Produção da Petrobras, Sylvia Anjos, em 5 de dezembro de 2024.

Na ocasião, a estatal informou ter descoberto na região o maior reservatório de gás natural da história do país vizinho.

Apesar do grande volume de gás, a estatal brasileira afirmou, também na ocasião, que o destino da produção seria para o mercado de gás colombiano, devido à grande demanda do país.

Margem equatorial brasileira

Aqui no Brasil, a Petrobras obteve licença do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) – autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente – para exploração de petróleo na margem equatorial, em outubro do ano passado.

Em janeiro, a petroleira confirmou que houve um vazamento durante uma perfuração a 175 quilômetros do Amapá, na Margem Equatorial brasileira. Após a identificação do vazamento, a estatal precisa superar condições impostas pela Agência Nacional de Petróleo para retomar a exploração. 

Petrobras no mundo

Além de na Colômbia e no Brasil, a Petrobras atua na produção de petróleo em outros países.

Na África, a estatal opera na Namíbia, São Tomé e Príncipe e África do Sul. Nas Américas, a empresa está presente na Bolívia, Argentina e Estados Unidos.

 

Edição:
Denise Griesinger

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Fonte: Agencia Brasil

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