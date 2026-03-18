PetroReconcavo registra lucro líquido de R$ 50,7 mi no 4º trimestre de 2025

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A PetroReconcavo registrou lucro líquido de R$ 50,7 milhões no quarto trimestre de 2025, valor 56% maior que o obtido um ano antes, quando atingiu R$ 32,4 milhões. Segundo a petroleira, “mesmo em um ano marcado por elevada volatilidade global e um Brent médio 14% inferior ao do ano anterior, entregamos resultados sólidos”.

No ano, a empresa lucrou R$ 638,3 milhões, 46% a mais do que em 2024.

No período, o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de R$ 295 milhões, recuo anual de 27%. A margem Ebitda diminuiu 5,9 pontos porcentuais (p.p.), para 41,9%. Já a receita líquida foi de R$ 704,1 milhões, queda de 17% na mesma base de comparação.

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Segundo a companhia, o quarto trimestre foi marcado por aprofundamento técnico e tomada de risco calculada, com a conclusão da perfuração dos primeiros poços profundos na Bahia, confirmando a presença de hidrocarbonetos e pressão original em diversas zonas.

“Concluímos também a perfuração do nosso primeiro poço horizontal no Rio Grande do Norte, validando premissas de engenharia, além de ampliar de forma significativa o entendimento de subsuperfície”, disse no documento arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Já a dívida líquida ficou em R$ 1,6 bilhão no encerramento de dezembro e a alavancagem, medida pela dívida líquida/Ebitda dos últimos 12 meses, fechou o trimestre em 1,10 vez, aumento de 0,30 vez na comparação com o terceiro trimestre.

“Em 2026, nossos investimentos serão mais seletivos, com ênfase em workovers, perfurações convencionais de menor complexidade, e expansão dos projetos de recuperação secundária como o waterflooding, priorizando aumento de produtividade e de fator de recuperação de nossos reservatórios “, informou a companhia.

Fonte: InfoMoney