PF apreende mais de 50 kg de cocaína na fronteira com a Bolívia e prende três

Três pessoas foram presas em flagrante pela Polícia Federal durante a apreensão de aproximadamente 51 quilos de cocaína, realizada nesta sexta-feira (27), no município de Brasiléia, região de fronteira do Acre com a Bolívia.
A ação teve início após o recebimento de uma denúncia indicando a atuação de um esquema de tráfico internacional de drogas na região. A partir das informações, os agentes federais iniciaram diligências que levaram à abordagem de um veículo suspeito, onde parte do entorpecente foi localizada.
Na continuidade da operação, os policiais identificaram um imóvel que estaria sendo utilizado como ponto de apoio para armazenamento e preparo da droga. No local, foi encontrado o restante do material ilícito, totalizando mais de 50 quilos de cocaína apreendidos.
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Os três suspeitos foram conduzidos e autuados em flagrante, sendo encaminhados para os procedimentos legais cabíveis.
A Polícia Federal informou que as investigações seguem em andamento, com o objetivo de identificar a origem da droga e possíveis outros envolvidos na organização criminosa.