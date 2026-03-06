07/03/2026
ContilPop
PF investiga desvio de R$ 390 milhões da previdência do Amazonas

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (6), a Operação Sine Consensu para investigar possíveis irregularidades na gestão de recursos do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Amazonas. As apurações se concentram em operações realizadas entre junho e setembro de 2024 e contam com o apoio do Ministério da Previdência Social.

Segundo a investigação, cerca de R$ 390 milhões teriam sido aplicados em Letras Financeiras de bancos privados, incluindo o Banco Master, em desacordo com normas de governança e com regras federais que regulam investimentos de fundos previdenciários.

A Polícia Federal também identificou indícios de falhas em procedimentos internos e movimentações financeiras consideradas atípicas durante a gestão dos recursos do fundo previdenciário estadual.

Durante a operação, os agentes cumprem sete mandados de busca e apreensão e executam medidas de afastamento de servidores públicos de suas funções. As diligências buscam reunir documentos, registros financeiros e equipamentos que possam auxiliar no avanço das investigações.

De acordo com a PF, os investigados poderão responder pelos crimes de gestão temerária e corrupção.

