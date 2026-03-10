PIS 2026: próximo pagamento sai em março; veja o calendário atualizado do abono

O calendário de pagamentos do PIS 2026 segue avançando neste início de ano. Depois do primeiro lote liberado em fevereiro, trabalhadores nascidos em fevereiro serão os próximos a receber o abono salarial, no dia 15 de março.

O cronograma definido pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) em dezembro do ano passado continua sem alterações. Os depósitos seguem um calendário escalonado de acordo com o mês de nascimento do trabalhador e avançam até agosto.

Nesta rodada, o benefício corresponde ao abono salarial referente ao ano-base 2024. O valor pode chegar a um salário mínimo, pago de forma proporcional ao número de meses trabalhados no período.

Calendário de pagamentos do PIS/Pasep 2026Os pagamentos começaram em 15 de fevereiro de 2026 e seguem até 15 de agosto, conforme o mês de nascimento do trabalhador.

Mês de nascimentoData de pagamentoJaneiro15 de fevereiro de 2026Fevereiro15 de março de 2026Março15 de abril de 2026Abril15 de abril de 2026Maio15 de maio de 2026Junho15 de maio de 2026Julho15 de junho de 2026Agosto15 de junho de 2026Setembro15 de julho de 2026Outubro15 de julho de 2026Novembro15 de agosto de 2026Dezembro15 de agosto de 2026Os valores ficam disponíveis para saque até 29 de dezembro de 2026.

Quem tem direito ao PIS/PasepPara receber o benefício em 2026, o trabalhador precisa:

estar inscrito no PIS/Pasep há cinco anos no mínimo; ter trabalhado com carteira assinada por ao menos 30 dias em 2024; ter recebido remuneração média de até dois salários mínimos por mês; ter os dados corretamente informados pelo empregador na Rais ou no eSocial. Quem atuou durante os 12 meses de 2024 recebe o valor cheio do abono. Quem trabalhou por menos tempo recebe uma fração proporcional.

Leia também: Sua carteira de trabalho digital está certa? Veja como identificar e corrigir erros Como solicitar o seguro-desemprego: confira o passo a passo Mudança no modelo de correção do benefícioUma mudança recente envolve a forma de correção do limite de renda para ter acesso ao abono salarial.

Tradicionalmente, o PIS/Pasep considera trabalhadores que recebem até dois salários mínimos por mês. Com novas regras aprovadas recentemente, esse limite passará a ser atualizado pela inflação medida pelo INPC, e não mais automaticamente pelo reajuste do salário mínimo.

Como consultar o número do PISO número do PIS, que antigamente vinha numa folha grampeada na carteira de trabalho, hoje pode ser consultado em diferentes canais:

no aplicativo Carteira de Trabalho Digital; no aplicativo FGTS; no aplicativo Meu INSS; no aplicativo Caixa Trabalhador no site do CNIS; pelo telefone da Caixa (0800 726 0207); pelo telefone da Previdência Social (135)