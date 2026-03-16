Pix Saque e Pix Troco suspensos nas casas lotéricas da Caixa

Os clientes que costumam utilizar a rede lotérica para movimentar dinheiro via Pix precisam ficar atentos. A Caixa Econômica Federal suspendeu, a partir desta segunda-feira (16/03), os serviços de Pix Saque e Pix Troco em todas as unidades lotéricas do país. A retirada das funcionalidades já havia sido sinalizada pelo banco no início do mês e entra em vigor hoje.

Em nota oficial, a instituição confirmou a mudança: “A Caixa informa que a suspensão dos serviços Pix Saque e Pix Troco nas Lotéricas entrará em vigor a partir de 16 de março. Esclarecemos que os clientes do banco continuarão a realizar saques normalmente na rede lotérica, via cartão, sem qualquer alteração”.

O que muda para o consumidor?

As modalidades, lançadas pelo Banco Central em 2022, permitiam que o cidadão obtivesse dinheiro em espécie sem precisar de um caixa eletrônico tradicional:

Pix Saque: O cliente faz um Pix para a lotérica e recebe o valor integral em dinheiro.

Pix Troco: O cliente paga uma conta ou compra com um valor maior via Pix e recebe a diferença (o troco) em notas.

Com a suspensão, essas operações deixam de existir especificamente nos guichês das lotéricas. A Caixa não detalhou os motivos técnicos ou estratégicos que levaram à interrupção do serviço nestes pontos específicos.

Onde ainda é possivel usar o serviço?

Apesar da interrupção nas lotéricas, o Pix Saque e o Pix Troco continuam ativos em outros estabelecimentos comerciais habilitados pelo Banco Central. Supermercados, farmácias, padarias e lojas de conveniência que oferecem o serviço seguem operando normalmente.

Além disso, para os correntistas da Caixa, o saque tradicional utilizando o cartão de débito nas lotéricas permanece disponível, respeitando os limites diários estabelecidos para cada conta.

Fonte: Metrópoles

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