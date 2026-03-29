PL aposta em “protocolo Biden” para desgastar Lula e mira 2026

A corrida eleitoral de 2026 já começou nos bastidores, e com estratégia definida. Lideranças do Partido Liberal (PL) passaram a adotar o chamado “protocolo Biden” como forma de desgastar a imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apostando na repercussão de declarações consideradas polêmicas para questionar sua condição de disputar um novo mandato. As informações são do Metrópoles

A articulação, ligada ao grupo político de Flávio Bolsonaro, mira especialmente a idade de Lula, que tem 80 anos, e faz um paralelo com o cenário dos Estados Unidos, onde Joe Biden desistiu da corrida eleitoral em meio a questionamentos sobre sua capacidade.

Na Câmara, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, já deu o tom da ofensiva ao listar, em discurso, falas recentes do presidente que classificou como “desconexas”. Segundo ele, episódios desse tipo acendem um alerta sobre a capacidade cognitiva do petista — argumento que deve ser explorado com mais frequência pela oposição.

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Entre os exemplos citados estão declarações sobre crime organizado, aborto e segurança pública, que repercutiram negativamente em setores políticos e nas redes sociais.

Nos bastidores, parlamentares do PL indicam que a ideia é manter a estratégia de forma contínua, ampliando a exposição dessas falas ao longo do tempo, em uma tentativa de consolidar a narrativa até o período eleitoral.

Do outro lado, o Planalto já se movimenta. Ciente da ofensiva, Lula tem reforçado publicamente sua disposição física, com a divulgação de vídeos praticando atividades como corrida e exercícios, numa tentativa de rebater críticas e afastar dúvidas sobre sua capacidade de seguir no cargo.

Com informações do Metrópoles