29/03/2026
ContilPop
“Escolha consciente”: Anthony Mafra relata rupturas familiares ao apoiar o pai
Ana Castela e Luan Pereira viralizam com novo vídeo de humor
Falas de cunho racista em reality na Argentina geram repercussão e pressão por medidas
Como as inovações digitais estão revolucionando a forma de combinar cores nos looks
Conheça grupo automotivo que revive a paixão por fuscas no Acre
Influenciadora morre, aos 31 anos, após luta contra doença rara
Homem que viralizou cantando como Zé Ramalho começa a gravar em estúdio
Solange Almeida mostra resultado de lifting facial após procedimento
Blogueira acreana entra em trend com cachorro durante faxina e viraliza
Britney Spears acusa ex-segurança de invadir seu celular: entenda

PL aposta em “protocolo Biden” para desgastar Lula e mira 2026

Estratégia articulada por aliados de Flávio Bolsonaro busca explorar falas polêmicas do presidente

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Lula atribui a Bolsonaro problemas em hospitais federais do RJ
Articulação, ligada ao grupo político de Flávio Bolsonaro, mira especialmente a idade de Lula. — Foto: Reprodução

A corrida eleitoral de 2026 já começou nos bastidores, e com estratégia definida. Lideranças do Partido Liberal (PL) passaram a adotar o chamado “protocolo Biden” como forma de desgastar a imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apostando na repercussão de declarações consideradas polêmicas para questionar sua condição de disputar um novo mandato. As informações são do Metrópoles

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

A articulação, ligada ao grupo político de Flávio Bolsonaro, mira especialmente a idade de Lula, que tem 80 anos, e faz um paralelo com o cenário dos Estados Unidos, onde Joe Biden desistiu da corrida eleitoral em meio a questionamentos sobre sua capacidade.

Na Câmara, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, já deu o tom da ofensiva ao listar, em discurso, falas recentes do presidente que classificou como “desconexas”. Segundo ele, episódios desse tipo acendem um alerta sobre a capacidade cognitiva do petista — argumento que deve ser explorado com mais frequência pela oposição.

LEIA TAMBÉM: Mais de 70% dos acreanos desaprovam gestão de Lula, diz pesquisa Delta

Entre os exemplos citados estão declarações sobre crime organizado, aborto e segurança pública, que repercutiram negativamente em setores políticos e nas redes sociais.

Nos bastidores, parlamentares do PL indicam que a ideia é manter a estratégia de forma contínua, ampliando a exposição dessas falas ao longo do tempo, em uma tentativa de consolidar a narrativa até o período eleitoral.

Do outro lado, o Planalto já se movimenta. Ciente da ofensiva, Lula tem reforçado publicamente sua disposição física, com a divulgação de vídeos praticando atividades como corrida e exercícios, numa tentativa de rebater críticas e afastar dúvidas sobre sua capacidade de seguir no cargo.

Com informações do Metrópoles

 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.