Plataforma anuncia concurso para show de Shakira no Rio com experiência exclusiva para fãs

Shakira promete fazer a Praia de Copacabana bailar ao som de seus maiores hits e 10 fãs sortudos da cantora colombiana vão ter uma experiência inesquecível com o concurso da plataforma de streamming musical “Todo Mundo na Deezer”. Entre os dias 5 de março e 10 de abril, os ouvintes vão poder se cadastrar no site oficial e concorrer a oportunidade exclusiva de ver a diva pop de pertinho no how da artista no Rio de Janeiro, no dia 2 de maio.
Para participar, basta se inscrever no site todomundonadeezer.com.br, ser maior de 18 anos e ter uma conta ativa da Deezer com uma oferta paga. Cada CPF pode se inscrever apenas uma vez, e a participação é exclusiva para pessoas físicas. Os vencedores e seus acompanhantes terão as passagens e a hospedagem pagas, garantindo uma experiência completa e inesquecível.
Veja as fotos
Leia Também
“Devastada”, diz Shakira ao cancelar show minutos antes de subir ao palco nos EUA
“Mecha do cabelo e uma mãozinha”: Fãs lutam para conseguir ver Shakira no hotel
“Tem uma semelhança”, diz Léo Santana sobre música de Shakira acusada de plágio
5 motivos pelos quais Shakira é a melhor escolha para o “Todo Mundo no Rio”
“Na Deezer, nossa missão é aproximar fãs de seus artistas favoritos — dentro e fora do app. Como player oficial do Todo Mundo no Rio, queremos que essa conexão ganhe vida no show da Shakira, criando experiências que começam no primeiro play e continuam muito além do palco”, destaca Rodrigo Vicentini, General Manager da América Latina na Deezer
Além do sorteio, os Superfãs também terão uma oportunidade especial: os maiores ouvintes da Shakira na plataforma serão convidados para o show, com direito a acompanhante e tudo pago. A plataforma também disponibilizará um canal exclusivo com curadoria temática, reunindo toda a discografia da artista, quizzes interativos e playlists inspiradas nos setlists das turnês anteriores.