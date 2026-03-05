07/03/2026
ContilPop
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”

Plataforma anuncia concurso para show de Shakira no Rio com experiência exclusiva para fãs

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
plataforma-anuncia-concurso-para-show-de-shakira-no-rio-com-experiencia-exclusiva-para-fas

Shakira promete fazer a Praia de Copacabana bailar ao som de seus maiores hits e 10 fãs sortudos da cantora colombiana vão ter uma experiência inesquecível com o concurso da plataforma de streamming musical “Todo Mundo na Deezer”. Entre os dias 5 de março e 10 de abril, os ouvintes vão poder se cadastrar no site oficial e concorrer a oportunidade exclusiva de ver a diva pop de pertinho no how da artista no Rio de Janeiro, no dia 2 de maio.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Para participar, basta se inscrever no site todomundonadeezer.com.br, ser maior de 18 anos e ter uma conta ativa da Deezer com uma oferta paga. Cada CPF pode se inscrever apenas uma vez, e a participação é exclusiva para pessoas físicas. Os vencedores e seus acompanhantes terão as passagens e a hospedagem pagas, garantindo uma experiência completa e inesquecível.

Veja as fotos

Reprodução
“Todo Mundo No Rio” oficializa show de Shakira em Copacabana no dia 2 de maioReprodução
Crédito: @chriscornejo_
A colombiana Shakira se apresentará no “Todo Mundo no Rio”, na praia de CopacabanaCrédito: @chriscornejo_
Crédito: @chriscornejo_
A colombiana Shakira se apresentará no “Todo Mundo no Rio”, na praia de CopacabanaCrédito: @chriscornejo_
Crédito: @chriscornejo_
A colombiana Shakira se apresentará no “Todo Mundo no Rio”, na praia de CopacabanaCrédito: @chriscornejo_

Leia Também

“Devastada”, diz Shakira ao cancelar show minutos antes de subir ao palco nos EUA
Música

“Devastada”, diz Shakira ao cancelar show minutos antes de subir ao palco nos EUA

“Mecha do cabelo e uma mãozinha”: Fãs lutam para conseguir ver Shakira no hotel
Música

“Mecha do cabelo e uma mãozinha”: Fãs lutam para conseguir ver Shakira no hotel

“Tem uma semelhança”, diz Léo Santana sobre música de Shakira acusada de plágio
Música

“Tem uma semelhança”, diz Léo Santana sobre música de Shakira acusada de plágio

5 motivos pelos quais Shakira é a melhor escolha para o “Todo Mundo no Rio”
Música

5 motivos pelos quais Shakira é a melhor escolha para o “Todo Mundo no Rio”

“Na Deezer, nossa missão é aproximar fãs de seus artistas favoritos — dentro e fora do app. Como player oficial do Todo Mundo no Rio, queremos que essa conexão ganhe vida no show da Shakira, criando experiências que começam no primeiro play e continuam muito além do palco”, destaca Rodrigo Vicentini, General Manager da América Latina na Deezer

Além do sorteio, os Superfãs também terão uma oportunidade especial: os maiores ouvintes da Shakira na plataforma serão convidados para o show, com direito a acompanhante e tudo pago. A plataforma também disponibilizará um canal exclusivo com curadoria temática, reunindo toda a discografia da artista, quizzes interativos e playlists inspiradas nos setlists das turnês anteriores.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.