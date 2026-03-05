Plataforma anuncia concurso para show de Shakira no Rio com experiência exclusiva para fãs

Shakira promete fazer a Praia de Copacabana bailar ao som de seus maiores hits e 10 fãs sortudos da cantora colombiana vão ter uma experiência inesquecível com o concurso da plataforma de streamming musical “Todo Mundo na Deezer”. Entre os dias 5 de março e 10 de abril, os ouvintes vão poder se cadastrar no site oficial e concorrer a oportunidade exclusiva de ver a diva pop de pertinho no how da artista no Rio de Janeiro, no dia 2 de maio.

Para participar, basta se inscrever no site todomundonadeezer.com.br, ser maior de 18 anos e ter uma conta ativa da Deezer com uma oferta paga. Cada CPF pode se inscrever apenas uma vez, e a participação é exclusiva para pessoas físicas. Os vencedores e seus acompanhantes terão as passagens e a hospedagem pagas, garantindo uma experiência completa e inesquecível.

Veja as fotos Abrir em tela cheia “Todo Mundo No Rio” oficializa show de Shakira em Copacabana no dia 2 de maio Reprodução A colombiana Shakira se apresentará no “Todo Mundo no Rio”, na praia de Copacabana Crédito: @chriscornejo_ A colombiana Shakira se apresentará no “Todo Mundo no Rio”, na praia de Copacabana Crédito: @chriscornejo_ A colombiana Shakira se apresentará no “Todo Mundo no Rio”, na praia de Copacabana Crédito: @chriscornejo_ Voltar

Próximo

Leia Também Música “Devastada”, diz Shakira ao cancelar show minutos antes de subir ao palco nos EUA Música “Mecha do cabelo e uma mãozinha”: Fãs lutam para conseguir ver Shakira no hotel Música “Tem uma semelhança”, diz Léo Santana sobre música de Shakira acusada de plágio Música 5 motivos pelos quais Shakira é a melhor escolha para o “Todo Mundo no Rio”

“Na Deezer, nossa missão é aproximar fãs de seus artistas favoritos — dentro e fora do app. Como player oficial do Todo Mundo no Rio, queremos que essa conexão ganhe vida no show da Shakira, criando experiências que começam no primeiro play e continuam muito além do palco”, destaca Rodrigo Vicentini, General Manager da América Latina na Deezer

Além do sorteio, os Superfãs também terão uma oportunidade especial: os maiores ouvintes da Shakira na plataforma serão convidados para o show, com direito a acompanhante e tudo pago. A plataforma também disponibilizará um canal exclusivo com curadoria temática, reunindo toda a discografia da artista, quizzes interativos e playlists inspiradas nos setlists das turnês anteriores.